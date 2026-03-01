Dampak Eskalasi Perang Iran vs Israel-AS Harga Emas Berpotensi Alami Kenaikan

Headline
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
HARGA emas dunia diperkirakan melesat tajam menyusul eskalasi perang antara Iran melawan Israel dan Amerika Serikat. Pengamat pasar komoditas Ibrahim Assuaibi memproyeksikan lonjakan harga dapat terjadi dalam waktu singkat seiring meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah.
“Bahwa serangan Amerika Serikat Israel ke Iran yang cukup masif, bahkan Trump sendiri mengatakan bahwa pemimpin ulama di Iran telah meninggal dunia, mengindikasikan bahwa ketegangan di Timur Tengah ini akan meningkat,” ucapnya pada Minggu (1/3).
Menurutnya, aksi balasan Iran terhadap wilayah Israel dan pangkalan Amerika Serikat di kawasan tersebut memperbesar peluang konflik berkepanjangan, baik dalam jangka pendek maupun menengah.
“Dan kemungkinan besar bahwa perang ini akan terus meletup, baik secara jangka pendek, jangka menengah,” imbuhnya.
Kondisi itu dinilai akan mendorong investor global memburu aset safe haven seperti emas. Ibrahim memperkirakan pada perdagangan pagi hari harga emas berpotensi mengalami gap up.
“Bahkan kemungkinan besar dalam perdagangan besok pagi, mungkin jam 6, itu akan terjadi gap up, kemungkinan besar itu akan melompat di US$5.440 per troy ounce. Saya mengira bahwa bisa saja dalam dua hari US$5.500 (per troy ounce) itu akan tercapai dalam hitungan jam,” bebernya.
Ia menambahkan, kenaikan emas dunia hampir pasti diikuti pelemahan rupiah, sehingga memperkuat kenaikan harga logam mulia di dalam negeri.
“Misalnya logam mulia bisa terjadi akan kembali di level Rp3.300.000-Rp3.400.000-an,” ujarnya. (E-4)
Berdasarkan data resmi Logam Mulia pada Senin (9/3/2026), harga emas Antam berada di level Rp3.004.000 per gram.
Teheran digempur, Iran tuding AS-Israel ingin pecah negara demi minyak. Harga minyak melonjak 25% sementara Mojtaba Khamenei resmi pimpin Iran gantikan Ali Khamenei.
ESKALASI konflik di Timur Tengah antara Iran dan Israel yang juga melibatkan Amerika Serikat dinilai berpotensi memberi tekanan tambahan
Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sanchez, tegas menolak perang di Iran. Madrid mengutamakan diplomasi dan kemanusiaan meski menghadapi tekanan dari Amerika Serikat.
Siprus protes keras Inggris setelah pangkalan RAF Akrotiri diserang drone. Nikosia tuntut kepastian pangkalan hanya untuk misi kemanusiaan, bukan serangan militer.
Melania Trump mencetak sejarah sebagai Ibu Negara AS pertama yang memimpin Dewan Keamanan PBB, mengusung misi perdamaian lewat pendidikan di tengah konflik.
Embargo minyak oleh negara-negara Arab anggota kartel minyak OPEC terhadap negara-negara yang mendukung Israel dalam perang Oktober 1973 menyebabkan harga minyak melonjak drastis.
Konflik Amerika Serikat dan Israel melawan Iran memanas dengan serangan yang menargetkan infrastruktur energi dan air, termasuk depot minyak Tehran.
Rusia ajukan draf resolusi Dewan Keamanan PBB desak gencatan senjata di Timur Tengah. Moskow minta semua pihak hentikan eskalasi dan kembali ke meja perundingan.
Harga minyak dunia melonjak tajam melewati US$114 per barel akibat blokade Selat Hormuz.
BIAYA operasi militer Amerika Serikat (AS) terhadap Iran dalam sepekan pertama dilaporkan melonjak hingga menembus US$6 miliar atau lebih dari Rp101 triliun (asumsi kurs rupiah saat ini).
Ketua Parlemen Iran Qalibaf sindir salah kalkulasi Donald Trump terkait harga minyak dunia. Ia peringatkan produksi energi global terancam akibat agresi AS-Israel.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved