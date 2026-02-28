Iran Tarik Diri dari Piala Dunia di Amerika Serikat? Ini kata FIFA

Headline
FIFA menyatakan akan terus memantau perkembangan situasi di Iran menyusul aksi militer yang dilakukan Amerika Serikat terhadap negara tersebut. Pernyataan itu disampaikan menjelang pelaksanaan Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
Iran telah memastikan lolos ke putaran final dan dijadwalkan tampil pada fase grup. Berdasarkan hasil undian, Iran tergabung di Grup G bersama Belgia, Selandia Baru, dan Mesir. Sejumlah pertandingan grup tersebut dijadwalkan berlangsung di wilayah Amerika Serikat.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Sabtu mengumumkan peluncuran serangan rudal ke Iran dan menyebutnya sebagai “operasi tempur besar”.
Menanggapi situasi terkini, Sekretaris Jenderal FIFA Mattias Grafstrom mengatakan pihaknya masih mengkaji perkembangan yang terjadi. Pernyataan itu disampaikannya saat menghadiri rapat umum tahunan International Football Association Board (IFAB) di Cardiff, Wales.
“Saya membaca berita tentang Iran pagi ini seperti Anda semua,” ujar Grafstrom. “Kami telah mengadakan pertemuan dan saat ini masih terlalu dini untuk memberikan komentar lebih rinci. Namun kami akan terus memantau perkembangan semua isu yang terjadi di berbagai belahan dunia," dalam laporan ESPN.
FIFA belum mengindikasikan adanya perubahan terkait partisipasi Iran dalam turnamen tersebut dan menegaskan akan terus mengikuti perkembangan situasi.
Disebutkan bahwa Trump sebelumnya menerima penghargaan bertajuk “FIFA Peace Prize” dari Presiden FIFA Gianni Infantino pada Desember lalu. (I-1)
