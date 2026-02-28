Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Iran Tarik Diri dari Piala Dunia di Amerika Serikat? Ini kata FIFA

Irvan Sihombing
28/2/2026 23:10
Iran Tarik Diri dari Piala Dunia di Amerika Serikat? Ini kata FIFA
Selebrasi pemain timnas Iran setelah gol Mehdi Taremi dalam babak 16 besar Piala Asia 2023 lawan Suriah di Abdullah bin Khalifa Stadium pada Rabu (31/01/2023)(Dok. AFC)

FIFA menyatakan akan terus memantau perkembangan situasi di Iran menyusul aksi militer yang dilakukan Amerika Serikat terhadap negara tersebut. Pernyataan itu disampaikan menjelang pelaksanaan Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Iran telah memastikan lolos ke putaran final dan dijadwalkan tampil pada fase grup. Berdasarkan hasil undian, Iran tergabung di Grup G bersama Belgia, Selandia Baru, dan Mesir. Sejumlah pertandingan grup tersebut dijadwalkan berlangsung di wilayah Amerika Serikat.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Sabtu mengumumkan peluncuran serangan rudal ke Iran dan menyebutnya sebagai “operasi tempur besar”.

Baca juga : AS dan Iran Saling Gempur, Indonesia Teriakkan Pentingnya Dialog

Menanggapi situasi terkini, Sekretaris Jenderal FIFA Mattias Grafstrom mengatakan pihaknya masih mengkaji perkembangan yang terjadi. Pernyataan itu disampaikannya saat menghadiri rapat umum tahunan International Football Association Board (IFAB) di Cardiff, Wales.

“Saya membaca berita tentang Iran pagi ini seperti Anda semua,” ujar Grafstrom. “Kami telah mengadakan pertemuan dan saat ini masih terlalu dini untuk memberikan komentar lebih rinci. Namun kami akan terus memantau perkembangan semua isu yang terjadi di berbagai belahan dunia," dalam laporan ESPN.

FIFA belum mengindikasikan adanya perubahan terkait partisipasi Iran dalam turnamen tersebut dan menegaskan akan terus mengikuti perkembangan situasi.

Disebutkan bahwa Trump sebelumnya menerima penghargaan bertajuk “FIFA Peace Prize” dari Presiden FIFA Gianni Infantino pada Desember lalu. (I-1)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Irvan Sihombing
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved