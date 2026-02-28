AS dan Iran Saling Gempur, Indonesia Teriakkan Pentingnya Dialog

Asap membumbung ke udara Iran setelah Israel dan Amerika Serikat melancarkan serangan gabungan terhadap negara tersebut.(Anadolu )

INDONESIA menyatakan kesiapan untuk memediasi dialog antara Amerika Serikat dan Iran guna meredakan ketegangan yang meningkat tajam di Timur Tengah. Kementerian Luar Negeri Indonesia menyampaikan kesiapannya turun langsung apabila kedua pihak menyetujui upaya tersebut.

"Indonesia menyerukan semua pihak untuk menahan diri dan memprioritaskan dialog serta diplomasi," demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri melalui akun X, Sabtu (28/2).

"Pemerintah Indonesia menyatakan kesiapan untuk memfasilitasi dialog guna memulihkan kondisi keamanan yang kondusif dan, jika disepakati kedua pihak, Presiden Indonesia siap melakukan perjalanan ke Teheran untuk melakukan mediasi."

Pernyataan itu muncul setelah Iran meluncurkan serangan rudal balasan yang menghantam sejumlah ibu kota negara Teluk, termasuk Riyadh, Abu Dhabi, Dubai, Doha, dan Manama. Serangan tersebut merupakan respons atas serangan udara AS dan Israel yang memicu kekhawatiran konflik regional yang lebih luas.

Ledakan terdengar di berbagai kota, sementara asap terlihat membumbung dari kawasan Juffair di Bahrain yang menjadi lokasi pangkalan utama Angkatan Laut AS. Kementerian Pertahanan Uni Emirat Arab melaporkan satu warga sipil tewas di Abu Dhabi akibat tertimpa puing.

Negara-negara Teluk yang kaya minyak dan gas, termasuk Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab, merupakan sekutu lama Washington dan menjadi tuan rumah berbagai fasilitas militer AS.

Kementerian Pertahanan Qatar menyatakan sistem pertahanannya berhasil mencegat sejumlah rudal. Seorang jurnalis AFP menyaksikan rudal pencegat menghancurkan satu rudal di udara.

Uni Emirat Arab mengecam serangan tersebut dan menyebutnya sebagai eskalasi berbahaya.

"Uni Emirat Arab hari ini menjadi sasaran serangan terang-terangan oleh rudal balistik Iran," kata Kementerian Pertahanan UEA seperti dikutip dari AFP.

"Pertahanan udara UEA merespons dengan efisiensi tinggi dan berhasil mencegat sejumlah rudal."

Arab Saudi juga mengecam keras serangan tersebut. Seorang warga Lebanon yang tinggal di Riyadh mengungkapkan kepanikan yang dirasakannya.

"Saya mendengar ledakan-ledakan itu, saya tidak tahu apa yang saya rasakan," katanya.

"Kami datang ke Teluk karena dikenal lebih aman daripada Lebanon. Sekarang saya tidak tahu harus berbuat apa atau bagaimana berpikir."

Sebelumnya, eskalasi konflik meningkat drastis setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan gelombang serangan udara besar-besaran ke wilayah Iran, Sabtu (28/2). Operasi tersebut memicu serangan balasan cepat dari Teheran yang menyasar pangkalan militer AS serta wilayah negara-negara Teluk.

Menargetkan Tokoh Penting

Dikutip dari Kan, serangan tersebut secara khusus menargetkan tokoh-tokoh penting di lingkaran kekuasaan Iran.

"Pemimpin Tertinggi Iran Khamenei dan Presiden Masoud Pezeshkian termasuk di antara target serangan tersebut," tulis Kan dikutip dari AFP.

Selain itu, penasihat pemimpin tertinggi sekaligus mantan Menteri Pertahanan Iran, Ali Shamkhani, juga dilaporkan menjadi target, meskipun hasil serangan terhadap para pejabat tersebut belum dapat dipastikan sepenuhnya.

Seorang sumber keamanan Israel menyatakan operasi tersebut bertujuan melemahkan ancaman terhadap negaranya.

"Dalam serangan pembuka kami, kami mengincar target-target profil tinggi, orang-orang yang terlibat dalam rencana untuk menghancurkan Israel," kata sumber tersebut.

Eskalasi tersebut mendorong kekhawatiran akan pecahnya konflik terbuka berskala besar di Timur Tengah. Uni Eropa bahkan mulai mengevakuasi personel non-esensial dari kawasan tersebut sebagai langkah antisipasi terhadap potensi memburuknya situasi keamanan. (Ndf/I-1)