Iran Umumkan Gelombang Serangan Rudal Terbaru ke Israel dan Pangkalan AS di Timur Tengah

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Iran kembali melancarkan serangan rudal dan drone yang menargetkan wilayah Israel serta pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Serangan ini diumumkan langsung oleh Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) pada Minggu.
Dalam pernyataan resminya, IRGC menegaskan eskalasi militer masih berlangsung.
"Gelombang keenam serangan rudal dan drone ke wilayah Israel dan pangkalan militer AS di kawasan ini telah dimulai," kata IRGC, sebagaimana dikutip kantor berita ISNA.
IRGC menyebutkan bahwa total 27 lokasi menjadi target dalam gelombang serangan terbaru ini. Beberapa di antaranya termasuk pangkalan udara Tel Nof di wilayah tengah Israel, markas besar angkatan darat Israel, hingga kompleks industri militer yang berada di Tel Aviv.
Dalam pernyataan lanjutan, IRGC menegaskan komitmennya untuk terus melanjutkan operasi militer tersebut.
"Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran tidak akan membiarkan sirene alarm di Israel dan pangkalan AS menjadi hening, dan kami akan melancarkan tahapan balas dendam yang keras melalui serangan yang bertahap," demikian pernyataan IRGC.
Ketegangan meningkat setelah pada Sabtu pagi (28/2) waktu setempat, Amerika Serikat bersama Israel melancarkan rangkaian serangan ke sejumlah wilayah Iran, termasuk ibu kota Teheran. Serangan tersebut dilaporkan menyebabkan kerusakan infrastruktur serta korban jiwa di kalangan warga sipil.
Sebagai respons, Iran melakukan serangan balasan menggunakan rudal yang menyasar wilayah Israel dan fasilitas militer Amerika Serikat di Timur Tengah.
Di tengah eskalasi konflik, Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei, dikonfirmasi wafat akibat serangan rudal gabungan AS-Israel yang menghantam lokasi tempat beliau bekerja.
Pemerintah Iran kemudian menetapkan masa berkabung nasional selama 40 hari serta meliburkan aktivitas kerja selama satu pekan sebagai bentuk penghormatan.
Baik Korps Garda Revolusi Islam maupun Angkatan Darat Iran, melalui pernyataan tertulis masing-masing, menyatakan sumpah untuk membalas kematian Khamenei. (Ant/E-4)
Presiden Amerika Serikat Donald Trump ungkap Australia telah sepakat memberikan suaka kepada sejumlah anggota tim nasional sepak bola putri Iran.
Iran ajak Turki investigasi bersama dugaan serangan rudal guna tangkal propaganda. Erdogan sampaikan belasungkawa atas wafatnya Ali Khamenei dan tragedi sekolah Minab.
Konflik Timur Tengah eskalasi! AS dan Israel luncurkan serangan udara ke Iran saat Mojtaba Khamenei resmi ditunjuk sebagai Pemimpin Tertinggi gantikan ayahnya.
Alarm dan sirene berbunyi hampir tanpa henti di Haifa dan komunitas di bagian utara Israel.
Pemerintah Prancis mengerahkan kapal-kapal angkatan laut, termasuk kelompok serang kapal induknya ke Mediterania,
Secara keseluruhan, Prancis akan mengerahkan delapan kapal perang, kelompok kapal induk, dan dua kapal induk helikopter ke wilayah tersebut.
