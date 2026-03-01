 AS-Israel Serang Iran , PBB Sesalkan Negosiasi Nuklir Sia-sia

Headline
SEKRETARIS Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyesalkan serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran yang menewaskan Pimpinan tertingi Iran Ali Khamenei. Menurutnya negosiasi nuklir yang sedang berlangsung antar negara-negara itu menjadi sia-sia.
"Saya sangat menyesalkan peluang diplomasi ini telah disia-siakan," ujar Guterres, dikutip Minggu (1/3).
Perundingan nuklir antara AS-Israel dan Iran masuk pada putaran ketiga yang tengah dilakukan di Austria. Pada pekan depan, AS-Israel dan Iran dijadwalkan melakukan pembicaraan teknis untuk tindak lanjut negosiasi.
PBB mendesak deeskalasi segera dan penghentian permusuhan di Timur Tengah sehingga negara yang berkonflik dapat kembali ke meja perundingan.
"Jika tidak, yang terjadi adalah konflik yang lebih luas dengan konsekuensi serius bagi warga sipil dan stabilitas kawasan," sambung Guterres.
Namun, langkah itu sia-sia. Guterres telah menerima laporan bahwa Presiden AS Donald Trump dan Menteri Luar Negeri Iran secara terpisah telah berkomunikasi dengan mitra di Timur Tengah.
Ia meminta semua anggota PBB mematuhi hukum internasional, termasuk Piagam PBB agar warga sipil terlindungi sesuai hukum humaniter internasional, dan menjamin keamanan nuklir.
Amerika Serikat dan sekutunya Israel melakukan serangan ke Iran, termasuk ibu kota Teheran, Sabtu (28/2). Dampak dari serangan itu membuat rakyat sipil termasuk anak-anak usia sekolah menjadi korban.
Merespons hal itu, Iran melakukan serangan rudal balasan ke wilayah Israel dan fasilitas militer AS di Timur Tengah. Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei dikonfirmasi gugur akibat serangan rudal AS-Israel terhadap tempat kerjanya. (Ant/H-4)
Presiden Amerika Serikat Donald Trump ungkap Australia telah sepakat memberikan suaka kepada sejumlah anggota tim nasional sepak bola putri Iran.
Perang dengan Iran memicu lonjakan harga minyak global. Pemerintahan Trump kini kelabakan mencari cara meredam harga BBM yang mengancam ekonomi domestik AS.
Indonesia serukan semua pihak menahan diri di tengah konflik Teluk. Kemenlu RI desak AS, Israel, dan Iran hentikan serangan demi kedaulatan negara. Cek info evakuasi WNI.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia tetap menjalankan kebijakan luar negeri bebas aktif, tidak memihak, dan menghormati semua negara, di tengah ketegangan global.
Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth menegaskan bahwa Presiden Donald Trump yang akan menentukan syarat menyerah bagi Iran di tengah penyelidikan serangan sekolah Minab.
PM Inggris Keir Starmer dan Presiden AS Donald Trump akhirnya berbicara via telepon di tengah ketegangan diplomatik terkait serangan ke Iran.
Majelis Ahli Iran resmi menunjuk Mojtaba Khamenei sebagai penerus ayahnya. Simak profil sang "Rising Star" yang dikenal dekat dengan militer dan penuh kontroversi.
Dubes Iran di Jakarta tegaskan Ali Khamenei telah memfatwakan nuklir itu haram. Ia menyebut tuduhan senjata nuklir hanyalah dalih AS-Israel untuk melakukan pembunuhan.
Menlu Sugiono sampaikan belasungkawa resmi Presiden Prabowo atas wafatnya Ali Khamenei kepada Dubes Iran.
Iran menunda upacara perpisahan Ayatollah Ali Khamenei akibat kendala logistik dan ancaman keamanan. Israel ancam bunuh siapapun calon penerus Khamenei.
Majelis Ahli resmi memilih Mojtaba Khamenei sebagai Pemimpin Tertinggi Iran menggantikan Ali Khamenei. Simak profil, peran IRGC, dan dampak bagi stabilitas dunia.
Mojtaba Khamenei dilaporkan menjadi calon terkuat Pemimpin Tertinggi Iran setelah Ali Khamenei gugur. Simak profil dan risiko serangan AS-Israel terhadapnya.
