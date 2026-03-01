 AS-Israel Serang Iran , PBB Sesalkan Negosiasi Nuklir Sia-sia

Sekjen PBB Antonio Guterres menyampaikan pandangannya saat sesi pembukaan KTT G20 Indonesia 2022 di Nusa Dua, Bali, Selasa (15/11/2022(ANTARA FOTO/Media Center G20 Indonesia/Aditya Pradana Putra/wsj.)

SEKRETARIS Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyesalkan serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran yang menewaskan Pimpinan tertingi Iran Ali Khamenei. Menurutnya negosiasi nuklir yang sedang berlangsung antar negara-negara itu menjadi sia-sia.

"Saya sangat menyesalkan peluang diplomasi ini telah disia-siakan," ujar Guterres, dikutip Minggu (1/3).

Perundingan nuklir antara AS-Israel dan Iran masuk pada putaran ketiga yang tengah dilakukan di Austria. Pada pekan depan, AS-Israel dan Iran dijadwalkan melakukan pembicaraan teknis untuk tindak lanjut negosiasi.

PBB mendesak deeskalasi segera dan penghentian permusuhan di Timur Tengah sehingga negara yang berkonflik dapat kembali ke meja perundingan.

"Jika tidak, yang terjadi adalah konflik yang lebih luas dengan konsekuensi serius bagi warga sipil dan stabilitas kawasan," sambung Guterres.

Namun, langkah itu sia-sia. Guterres telah menerima laporan bahwa Presiden AS Donald Trump dan Menteri Luar Negeri Iran secara terpisah telah berkomunikasi dengan mitra di Timur Tengah.

Ia meminta semua anggota PBB mematuhi hukum internasional, termasuk Piagam PBB agar warga sipil terlindungi sesuai hukum humaniter internasional, dan menjamin keamanan nuklir.

Amerika Serikat dan sekutunya Israel melakukan serangan ke Iran, termasuk ibu kota Teheran, Sabtu (28/2). Dampak dari serangan itu membuat rakyat sipil termasuk anak-anak usia sekolah menjadi korban.

Merespons hal itu, Iran melakukan serangan rudal balasan ke wilayah Israel dan fasilitas militer AS di Timur Tengah. Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei dikonfirmasi gugur akibat serangan rudal AS-Israel terhadap tempat kerjanya. (Ant/H-4)