Israel Tutup Semua Perbatasan Palestina di Tengah Eskalasi Iran

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
ISRAEL menutup seluruh penyeberangan di Tepi Barat dan Gaza mulai Minggu (1/3) hingga waktu yang belum ditentukan, menyusul operasi militer gabungan dengan AS terhadap Iran.
Kebijakan itu diumumkan oleh Coordinator of Government Activities in the Territories (COGAT) dan disebut tidak akan memengaruhi situasi kemanusiaan di Gaza.
"Sebagai kesimpulan dari penilaian situasi, dan menyusul operasi yang diluncurkan oleh tentara Israel dan Amerika (terhadap Iran), diputuskan untuk menutup semua penyeberangan di Tepi Barat dan Jalur Gaza, termasuk penyeberangan Rafah, mulai besok dan sampai pemberitahuan lebih lanjut," demikian pernyataan resmi itu.
Otoritas Israel menyebut kebijakan tersebut berlaku bagi seluruh warga Palestina, kecuali mereka yang memegang izin sebagai pekerja vital, yang tetap diizinkan melintas melalui penyeberangan tertentu yang tidak dirinci.
Dalam pernyataan yang sama, disebutkan bahwa penutupan perbatasan menuju Gaza tidak akan memengaruhi situasi kemanusiaan di wilayah tersebut.
Sebelumnya, sejumlah ledakan keras dilaporkan terdengar di beberapa area di Tepi Barat yang diduduki, tak lama setelah sirene peringatan berbunyi di sejumlah permukiman Israel.
Seorang koresponden Anadolu melaporkan adanya pecahan rudal yang berjatuhan di beberapa lokasi.
Juru bicara kepolisian Palestina, Luay Arziqat, mengatakan pihaknya menerima laporan mengenai serpihan rudal yang jatuh di empat lokasi berbeda di Tepi Barat. Ia memastikan tidak ada korban jiwa maupun kerusakan material yang tercatat.
Pada Sabtu pagi, AS dan Israel melancarkan serangan bersama terhadap Iran dengan dalih untuk menghilangkan ancaman dari rezim Iran.
Sebagai respons, Teheran menargetkan Israel serta pangkalan-pangkalan AS di kawasan tersebut menggunakan rudal dan drone.
Israel kemudian menetapkan keadaan darurat khusus dan mendesak secara nasional.
Sementara itu, Iran bersumpah akan memberikan tanggapan keras atas serangan tersebut dan terus melancarkan serangan balasan ke arah Israel dan fasilitas militer AS di kawasan. (E-4)
Presiden Amerika Serikat Donald Trump ungkap Australia telah sepakat memberikan suaka kepada sejumlah anggota tim nasional sepak bola putri Iran.
Iran ajak Turki investigasi bersama dugaan serangan rudal guna tangkal propaganda. Erdogan sampaikan belasungkawa atas wafatnya Ali Khamenei dan tragedi sekolah Minab.
Konflik Timur Tengah eskalasi! AS dan Israel luncurkan serangan udara ke Iran saat Mojtaba Khamenei resmi ditunjuk sebagai Pemimpin Tertinggi gantikan ayahnya.
Alarm dan sirene berbunyi hampir tanpa henti di Haifa dan komunitas di bagian utara Israel.
Pemerintah Prancis mengerahkan kapal-kapal angkatan laut, termasuk kelompok serang kapal induknya ke Mediterania,
Secara keseluruhan, Prancis akan mengerahkan delapan kapal perang, kelompok kapal induk, dan dua kapal induk helikopter ke wilayah tersebut.
Update terbaru pemadaman internet di Iran yang kini telah mencapai 192 jam (9 hari). NetBlocks melaporkan warga hanya bisa mengakses jaringan domestik yang terbatas.
Perang Iran berdampak pembatalan 64 Penerbangan di Bandara Ngurah Rai, Bali. 8 ribu lebih penumpang tak dapat melakukan perjalanan karena ruang udara di Timur Tengah ditutup sementara.
KEMENTERIAN Perindustrian (Kemenperin) menyatakan terus mencermati perkembangan eskalasi konflik geopolitik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat.
MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Indonesia telah menyiapkan langkah mitigasi untuk menjaga ketersediaan energi.
SERANGKAIAN serangan balasan Iran dilaporkan merusak sejumlah fasilitas dan aset militer Amerika Serikat (AS) di Timur Tengah, dengan total kerugian diperkirakan hampir US$2 miliar.
DAMPAK perang Iran terus meluas hingga memengaruhi konektivitas udara internasional.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved