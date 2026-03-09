Rusia Ajukan Resolusi DK PBB, Desak Gencatan Senjata Segera di Timur Tengah

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
RUSIA resmi mengajukan draf resolusi kepada Dewan Keamanan (DK) PBB yang menyerukan penghentian segera seluruh aksi militer di Timur Tengah. Langkah diplomatik ini diambil di tengah kekhawatiran global akan eskalasi perang yang kian meluas pascaserangan udara besar-besaran Amerika Serikat (AS)-Israel terhadap Iran yang memicu serangan balasan Teheran.
Berdasarkan dokumen yang diperoleh kantor berita TASS yang dilansir Senin (9/3), draf resolusi tersebut menyatakan "keprihatinan mendalam atas eskalasi militer saat ini di Timur Tengah dan sekitarnya", serta menyampaikan duka cita mendalam atas hilangnya nyawa warga sipil selama permusuhan berlangsung.
Dalam dokumen tersebut, Rusia mendesak semua pihak yang bertikai untuk segera menghentikan aktivitas militer dan menahan diri dari tindakan yang dapat memperburuk keadaan. DK PBB juga didorong untuk mengarahkan semua pihak kembali ke meja perundingan tanpa penundaan lebih lanjut.
"Rusia menekankan pentingnya penggunaan sarana politik dan diplomatik secara penuh untuk menjamin keamanan semua negara di kawasan Timur Tengah," bunyi teks draf tersebut.
Hingga saat ini, anggota DK PBB lainnya, termasuk Amerika Serikat, belum memberikan pernyataan resmi terkait kesediaan mereka untuk mendukung resolusi yang diinisiasi oleh Moskow ini. (B-3)
