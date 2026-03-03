PLTN Iran Jadi Sasaran Serangan AS-Israel, Perusahaan Rusia Diperintahkan Angkat Kaki

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
KEPALA perusahaan nuklir negara Rusia, Rosatom, telah memperingatkan bahwa pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) Bushehr di Iran menghadapi ancaman sebagai akibat dari serangan AS-Israel terhadap negara tersebut, demikian dilaporkan oleh kantor berita negara Rusia, RIA.
Pada Sabtu (28/2), Rosatom mengatakan telah mengevakuasi hampir 100 orang dari Iran, meskipun personelnya tetap berada di pembangkit listrik buatan Rusia di kota pelabuhan tersebut, yang merupakan satu-satunya PLTN Iran yang beroperasi.
Sementara itu, Israel telah melakukan serangan udara di pinggiran selatan Beirut yang menurut Radio Angkatan Darat Israel menargetkan para pemimpin Hizbullah yang sedang mengadakan pertemuan di daerah tersebut.
Kantor Berita Nasional Libanon yang dikelola pemerintah mengatakan bahwa penggerebekan yang dilakukan tanpa peringatan sebelumnya itu telah menyebabkan "kerusakan luas pada bangunan", sementara rekaman kantor berita AFP menunjukkan kepulan asap yang naik dari area tersebut. (Aljazeera/P-3)
Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan negaranya tengah meningkatkan pasokan minyak dan gas kepada sejumlah mitra dekat yang dianggap dapat merekaa andalkan di berbagai kawasan dunia.
Perusahaan-perusahaan pertahanan terbesar di Amerika Serikat telah sepakat untuk melipatgandakan produksi empat kali lipat.
Rusia ajukan draf resolusi Dewan Keamanan PBB desak gencatan senjata di Timur Tengah. Moskow minta semua pihak hentikan eskalasi dan kembali ke meja perundingan.
Presiden Iran Masoud Pezeshkian desak Rusia dukung hak sah Iran di tingkat internasional pasca-serangan AS dan Israel. Simak detail diplomasi Teheran dan pembelaan hukumnya di PBB
PRESIDEN Rusia Vladimir Putin menyatakan akan mempertimbangkan penghentian pasokan energi Rusia ke Eropa dan mengalihkannya ke pasar Asia.
SEBUAH penemuan luar biasa datang dari tim peneliti Rusia yang berhasil menghidupkan kembali tanaman berbunga asal Siberia, Silene stenophylla, dari biji yang telah terkubur 32 ribu tahun.
