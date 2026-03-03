PLTN Iran Jadi Sasaran Serangan AS-Israel, Perusahaan Rusia Diperintahkan Angkat Kaki

Situs nuklir Iran.(Aljazeera)

KEPALA perusahaan nuklir negara Rusia, Rosatom, telah memperingatkan bahwa pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) Bushehr di Iran menghadapi ancaman sebagai akibat dari serangan AS-Israel terhadap negara tersebut, demikian dilaporkan oleh kantor berita negara Rusia, RIA.

Pada Sabtu (28/2), Rosatom mengatakan telah mengevakuasi hampir 100 orang dari Iran, meskipun personelnya tetap berada di pembangkit listrik buatan Rusia di kota pelabuhan tersebut, yang merupakan satu-satunya PLTN Iran yang beroperasi.

Sementara itu, Israel telah melakukan serangan udara di pinggiran selatan Beirut yang menurut Radio Angkatan Darat Israel menargetkan para pemimpin Hizbullah yang sedang mengadakan pertemuan di daerah tersebut.

Kantor Berita Nasional Libanon yang dikelola pemerintah mengatakan bahwa penggerebekan yang dilakukan tanpa peringatan sebelumnya itu telah menyebabkan "kerusakan luas pada bangunan", sementara rekaman kantor berita AFP menunjukkan kepulan asap yang naik dari area tersebut. (Aljazeera/P-3)