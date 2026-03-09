Jadi Pemimpin Tertinggi Iran Kekayaan Mojtaba Khamenei Disorot

Mojtaba Khamenei(Sosial media X)

DITUNJUKNYA Mojtaba Khamenei sebagai Pemimpin Tertinggi Iran yang baru menarik perhatian global tidak hanya karena implikasi geopolitiknya, tetapi kekayaannya serta terungkapnya jaringan keuangan dan kerajaan properti yang luas miliknya yang mencakup beberapa negara.

Selama bertahun-tahun, Mojtaba Khamenei dianggap sebagai figur berkuasa namun misterius di dalam sistem pemerintahan Iran. Ia secara diam-diam membangun pengaruhnya di kalangan politik, militer, dan bisnis. Kini, saat ia mengambil alih kendali Republik Islam Iran di tengah meningkatnya konflik di Timur Tengah, pengawasan terhadap kekayaannya dan investasi globalnya semakin intensif.

Lahir pada tahun 1969 di kota Mashhad, Iran bagian timur laut, Mojtaba Khamenei merupakan anak kedua dari mantan Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. Meskipun jarang tampil di publik dan tidak memegang jabatan pemerintah formal sepanjang hidupnya, Mojtaba secara bertahap muncul sebagai salah satu figur paling berpengaruh di dalam lingkaran kekuasaan Iran.

Baca juga : Mojtaba Khemenei Ambil Alih Kepemimpinan, Bagaimana Masa Depan Iran?

Sebagian besar pengaruhnya berasal dari perannya di Kantor Pemimpin Tertinggi, di mana ia dilaporkan bertindak sebagai “penjaga gerbang” bagi ayahnya dan membantu membentuk keputusan politik di balik layar. Seiring waktu, ia membangun hubungan dekat dengan lembaga-lembaga berkuasa seperti Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC), yang memainkan peran besar dalam keamanan, ekonomi, dan strategi militer regional negara tersebut.

Para analis mengatakan Mojtaba Khamenei menghabiskan puluhan tahun untuk membangun jaringan di kalangan ulama, pejabat keamanan, dan elit bisnis kaya. Konsolidasi pengaruh yang diam-diam ini memungkinkan dia menjadi perantara kekuasaan utama di dalam sistem politik Iran jauh sebelum dia mengambil alih kepemimpinan formal.

Jaringan Properti Global

Dilansir dari berbagai sumber, selain pengaruh politiknya, laporan investigasi dan penilaian intelijen telah mengaitkan Mojtaba Khamenei dengan jaringan aset dan investasi internasional yang luas. Menurut laporan yang dikutip oleh berbagai media, ia diduga membangun portofolio keuangan yang signifikan melalui perantara dan mitra bisnis di Eropa dan Timur Tengah.

Baca juga : Ayatullah Khamenei Tewas, Siapa Suksesor Pemimpin Tertinggi iran?

Meskipun nilai pasti kekayaannya masih belum jelas, Mojtaba Khamenei diyakini secara luas sebagai seorang miliarder dengan aset yang disembunyikan dalam struktur korporasi yang kompleks dan entitas offshore. Beberapa laporan menyarankan bahwa ia memiliki rekening bank di Swiss, sementara yang lain menunjuk pada investasi di bisnis pelayaran dan logistik yang beroperasi di wilayah Teluk Persia.

Salah satu pengungkapan paling mencolok berkaitan dengan kepemilikan properti mewah di Inggris. Penyelidikan telah mengaitkan Mojtaba Khamenei atau rekan-rekannya dengan properti bernilai tinggi di London senilai lebih dari $100 juta, yang diduga dibeli melalui perusahaan cangkang dan perantara.

Properti mewah milik Mojtaba Khamenei antara lain sebuah rumah seharga 33,7 juta euro saat dibeli pada 2014 di beberapa kawasan eksklusif London, sebuah villa di kawasan yang dijuluki “Beverly Hills-nya Dubai”, dan hotel-hotel mewah di Eropa dari Frankfurt hingga Mallorca. Dana untuk transaksi tersebut dialirkan melalui rekening di bank-bank di Inggris, Swiss, Liechtenstein, dan Uni Emirat Arab, menurut dokumen yang dilihat oleh Bloomberg dan sumber yang mengetahui masalah ini. Dana tersebut berasal principalmente dari penjualan minyak Iran, kata sumber-sumber tersebut.

Tidak ada dokumen yang dilihat oleh Bloomberg yang mencantumkan aset secara langsung atas nama Motjaba Khamenei. Sebaliknya, banyak pembelian tersebut tercatat atas nama seorang pengusaha Iran, Ali Ansari, yang dikenai sanksi oleh Inggris pada Oktober.(H-4)