Di Balik Pintu Tertutup, Kisah Majelis Ahli Menunjuk Mojtaba Khamenei Jadi Rahbar

Pemimpin Tertinggi baru Iran, Mojtaba Khamenei.(Anadolu)

Mekanisme Suksesi Iran 2026: Prosedur Majelis Ahli Menunjuk Mojtaba Khamenei

Transisi kekuasaan di Republik Islam Iran pada Maret 2026 menjadi salah satu peristiwa geopolitik paling signifikan di abad ke-21. Setelah wafatnya Ayatollah Ali Khamenei, Majelis Ahli (Assembly of Experts) bergerak cepat untuk menunjuk Mojtaba Khamenei sebagai Pemimpin Tertinggi ke-3. Proses ini tidak hanya melibatkan aspek religius, tetapi juga mekanisme konstitusional yang sangat ketat di tengah situasi darurat perang.

Mekanisme ini diatur dalam hukum dasar Iran untuk memastikan bahwa negara tidak mengalami kekosongan kekuasaan (power vacuum), terutama saat menghadapi ancaman eksternal dari Amerika Serikat dan Israel.

Dasar Hukum: Pasal 107 dan 111 Konstitusi Iran

Dalam sistem politik Iran, rakyat tidak memilih Pemimpin Tertinggi secara langsung. Rakyat memilih 88 anggota Majelis Ahli, yang kemudian memiliki mandat untuk menunjuk Rahbar. Terdapat dua pasal utama yang menjadi landasan suksesi 2026:

Pasal 107: Menetapkan bahwa tugas menentukan Pemimpin Tertinggi berada di tangan Majelis Ahli berdasarkan kualifikasi keagamaan dan politik.

Menetapkan bahwa tugas menentukan Pemimpin Tertinggi berada di tangan Majelis Ahli berdasarkan kualifikasi keagamaan dan politik. Pasal 111: Mengatur prosedur jika Pemimpin Tertinggi wafat. Dalam hal ini, sebuah Dewan Kepemimpinan Sementara yang terdiri dari Presiden, Ketua Kehakiman, dan salah satu ahli fikih dari Dewan Garda akan mengambil alih tugas sementara hingga pemimpin baru terpilih.

Fakta Pemilihan Maret 2026: Tanggal Pengumuman: 8 Maret 2026 (Tengah malam waktu Teheran).

8 Maret 2026 (Tengah malam waktu Teheran). Jumlah Anggota Majelis: 88 Ulama Mujtahid.

88 Ulama Mujtahid. Kuorum: Minimal dua pertiga anggota harus hadir untuk validitas suara.

Minimal dua pertiga anggota harus hadir untuk validitas suara. Hasil Voting: Mojtaba Khamenei memperoleh suara mayoritas mutlak (diperkirakan di atas 80%).

Dinamika Sidang Tertutup di Qom

Laporan dari berbagai sumber menyebutkan bahwa sidang Majelis Ahli kali ini dilakukan dengan pengamanan ekstra ketat di kota Qom. Karena situasi perang, beberapa sesi dilakukan melalui saluran komunikasi terenkripsi. Terdapat perdebatan mengenai kualifikasi teologis Mojtaba, namun kebutuhan akan sosok yang memiliki koneksi kuat dengan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) menjadi faktor penentu utama.

Dukungan militer ini krusial karena Pemimpin Tertinggi juga menjabat sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata. Dengan terpilihnya Mojtaba, faksi konservatif di Iran mengirimkan pesan tegas mengenai kontinuitas kebijakan "Poros Perlawanan" di kawasan.

Kualifikasi yang Dipenuhi Mojtaba Khamenei

Berdasarkan Pasal 109 Konstitusi, Majelis Ahli menilai Mojtaba memenuhi tiga kriteria utama:

Kriteria Konstitusi Implementasi pada Mojtaba Kompetensi Akademik (Ijtihad) Telah mengajar di Seminari Qom selama lebih dari satu dekade dan diakui sebagai Ayatollah menjelang suksesi. Keadilan dan Takwa Memiliki rekam jejak integritas di dalam lingkaran dalam (Beit) Pemimpin Tertinggi. Kecerdasan Politik Berpengalaman mengelola urusan strategis negara di balik layar selama dua dekade.

People Also Ask (FAQ)

Mengapa Mojtaba Khamenei terpilih begitu cepat?

Situasi perang menuntut kepastian kepemimpinan. Majelis Ahli harus menghindari ketidakpastian yang dapat dimanfaatkan oleh musuh untuk mendestabilisasi negara. Kecepatan ini juga menunjukkan soliditas antara ulama dan militer.

Apakah pemilihan ini menandai sistem dinasti di Iran?

Kritikus menyebutnya sebagai awal sistem dinasti, namun secara formal, Majelis Ahli membantah hal tersebut dengan menyatakan bahwa pemilihan didasarkan pada kompetensi individu yang melampaui hubungan kekeluargaan.

Apa dampak terpilihnya Mojtaba terhadap Mata Uang Rupiah di pasar global?

Ketidakpastian politik di Iran biasanya memicu fluktuasi harga komoditas global. Namun, penetapan pemimpin yang kuat secara militer cenderung memberikan sinyal stabilitas jangka pendek bagi mitra dagang Iran di Asia.

Kesimpulan

Mekanisme pemilihan oleh Majelis Ahli pada Maret 2026 membuktikan bahwa struktur teokrasi Iran memiliki daya tahan (resilience) dalam menghadapi krisis ekstrem. Meskipun dilakukan "di balik pintu tertutup", terpilihnya Mojtaba Khamenei secara sah menurut konstitusi memberikan legitimasi penuh baginya untuk mengendalikan arah masa depan Iran di kancah internasional.

Analisis ini disusun berdasarkan prosedur hukum tata negara Iran dan laporan suksesi Maret 2026.