Profil Mojtaba Khamenei: Pemimpin Tertinggi Iran ke-3 Pengganti Ali Khamenei

Pada 8 Maret 2026, peta politik Timur Tengah mengalami pergeseran fundamental setelah Majelis Ahli Iran secara resmi mengukuhkan Sayyid Mojtaba Hosseini Khamenei sebagai Pemimpin Tertinggi (Supreme Leader) ketiga Republik Islam Iran. Penunjukan ini mengakhiri spekulasi suksesi selama dua dekade dan menandai babak baru dalam sejarah kepemimpinan Iran pasca-wafatnya Ayatollah Ali Khamenei.
Mojtaba Khamenei naik takhta di tengah situasi perang yang berkecamuk, mewarisi kekuasaan absolut atas militer, kebijakan luar negeri, dan program nuklir negara tersebut. Sebagai putra dari pemimpin sebelumnya, kenaikannya juga memicu diskusi global mengenai arah ideologi Iran di masa depan.
Mojtaba Khamenei lahir pada 8 September 1969 di Mashhad, sebuah kota suci yang menjadi pusat keagamaan penting di Iran. Ia adalah putra kedua dari pasangan Ali Khamenei dan Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh. Sejak usia muda, Mojtaba telah dipersiapkan dalam lingkungan teokratis yang kental.
Ia menempuh pendidikan agama di Seminari Qom, belajar di bawah bimbingan ulama-ulama besar seperti Ayatollah Mesbah Yazdi. Meskipun selama bertahun-tahun ia memegang gelar Hujjat al-Islam (ulama tingkat menengah), otoritas keagamaannya terus diperkuat melalui pengajaran hukum Islam (jurisprudensi) tingkat lanjut di Qom sebelum akhirnya dinobatkan sebagai Rahbar.
|Nama Lengkap
|Sayyid Mojtaba Hosseini Khamenei
|Tempat, Tanggal Lahir
|Mashhad, 8 September 1969
|Jabatan
|Pemimpin Tertinggi Iran (Sejak Maret 2026)
|Pilar Kekuasaan
|IRGC (Garda Revolusi), Basij, Kantor Rahbar
Berbeda dengan tokoh-tokoh politik Iran lainnya, Mojtaba Khamenei hampir tidak pernah memegang jabatan publik yang dipilih melalui pemilu. Kekuatannya berasal dari posisinya di dalam Beit-e Rahbari (Kantor Pemimpin Tertinggi). Selama lebih dari 20 tahun, ia bertindak sebagai administrator utama yang mengelola akses ke ayahnya, sekaligus menjadi jembatan antara kepemimpinan teokratis dengan elite militer.
Ia dikenal memiliki hubungan yang sangat erat dengan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC). Kedekatan ini terbangun sejak masa mudanya saat ia ikut bertempur dalam Perang Iran-Irak. Pengaruhnya semakin nyata setelah pemilu 2009, di mana ia disebut-sebut berperan besar dalam mengoordinasikan respons keamanan terhadap protes massa.
Mojtaba Khamenei mewarisi kepemimpinan di salah satu momen paling berbahaya bagi eksistensi Republik Islam Iran. Berikut adalah tiga tantangan utama yang harus dihadapinya:
Ya, secara formal ia dipilih oleh Majelis Ahli (Assembly of Experts) melalui pemungutan suara rahasia. Pasal 107 Konstitusi Iran memberikan wewenang penuh kepada badan ini untuk menentukan pemimpin baru berdasarkan kualifikasi keagamaan dan politik.
Mojtaba dikenal sebagai penganut garis keras (hardliner). Ia cenderung skeptis terhadap negosiasi dengan negara-negara Barat dan lebih mengutamakan penguatan "Poros Perlawanan" di kawasan Timur Tengah.
Dukungan utama datang dari faksi militer (IRGC) dan ulama-ulama konservatif di Qom yang menginginkan kontinuitas kebijakan keras ayahnya untuk menjaga stabilitas rezim.
Penunjukan Mojtaba Khamenei sebagai Pemimpin Tertinggi Iran adalah sinyal bahwa Teheran memilih jalur ketegasan di tengah badai geopolitik 2026. Dengan dukungan militer yang solid namun tantangan ekonomi yang berat, masa depan Iran di bawah kendali Mojtaba akan menjadi faktor kunci dalam stabilitas keamanan global di tahun-tahun mendatang.
Disclaimer: Artikel ini disusun berdasarkan data sejarah dan perkembangan situasi politik Iran hingga Maret 2026.
