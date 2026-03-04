Trump Klaim AS "Paksa" Israel Serang Iran, Sebut Pertahanan Udara Teheran Lumpuh

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
PRESIDEN Donald Trump menegaskan Israel tidak memberikan tekanan kepada Amerika Serikat (AS) untuk meluncurkan serangan udara ke Iran pada akhir pekan lalu. Sebaliknya, Trump menyatakan Washingtonlah yang mengambil inisiatif untuk mendahului potensi serangan dari Teheran.
"Saya pikir mereka (Iran) akan menyerang lebih dulu, dan saya tidak ingin hal itu terjadi. Jadi, jika ada, saya mungkin telah memaksa tangan Israel," ujar Donald Trump kepada wartawan. "Kami sedang melakukan negosiasi dengan orang-orang gila ini, dan menurut pendapat saya, mereka [Iran] akan menyerang lebih dulu."
Pernyataan ini muncul di tengah situasi memanas setelah serangan udara besar-besaran yang menewaskan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Trump menyebut serangan tersebut memberikan dampak yang sangat kuat karena berhasil melumpuhkan hampir seluruh aset militer Iran.
Klaim Trump ini tampak bertentangan dengan pernyataan Sekretaris Negara AS, Marco Rubio. Sebelumnya pada hari Senin, Rubio menyebutkan AS menyerang Iran setelah memahami Israel berencana untuk melakukan serangan terlebih dahulu.
Namun, Trump bersikeras koordinasi antara AS dan Israel dilakukan untuk memukul Iran di titik yang "jauh lebih tepat". Meskipun demikian, laporan di lapangan menunjukkan adanya dampak kemanusiaan yang besar. Salah satu serangan paling mematikan sejauh ini menghantam sebuah sekolah dasar perempuan di selatan Iran, yang menewaskan sedikitnya 168 orang.
"Kami memukul mereka dengan sangat keras," kata Trump hari ini. "Mereka tidak lagi memiliki perlindungan udara. Mereka tidak lagi memiliki fasilitas deteksi sama sekali. Jadi, mereka akan merasakan banyak kesakitan. Mereka adalah orang-orang jahat."
Mengenai masa depan kepemimpinan Iran setelah kematian Khamenei, Trump menyatakan bahwa "hasil terburuk yang mungkin terjadi" adalah jika pemimpin baru yang muncul memiliki karakter yang sama buruknya dengan pendahulunya.
Ia juga memberikan peringatan kepada warga Iran untuk menahan diri dari aksi protes saat ini demi keselamatan mereka sendiri. "Sangat berbahaya di luar sana, banyak bom yang dijatuhkan," tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Trump membandingkan potensi perubahan kepemimpinan di Iran dengan operasi AS di Venezuela saat menangkap Nicolas Maduro. Ia memuji proses transisi di Venezuela yang dianggapnya berhasil menjaga keutuhan pemerintahan.
"Kami menjaga pemerintahan tetap utuh sepenuhnya. Kami memiliki Delcy [Rodriguez] yang sangat baik... hubungannya sangat hebat," pungkas Trump. (The Guardian/AFP/Z-2)
Perang tersebut terlalu menguras anggaran negara. Padahal, menurut dia, situasi internal di Amerika Serikat tidak baik-baik saja dan membutuhkan sokongan.
Donald Trump klaim Iran telah menyerah dan meminta maaf kepada negara Timur Tengah setelah serangan AS-Israel. Simak ancaman "penghancuran total" terbaru dari Trump.
Bonnie Triyana desak Indonesia keluar dari Board of Peace (BoP) karena dinilai bertentangan dengan prinsip bebas aktif
Presiden AS Donald Trump mengaku sedih hubungan AS-Inggris tak seerat dulu setelah PM Keir Starmer sempat menolak izin penggunaan pangkalan udara untuk serang Iran.
Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) bersumpah balas serangan AS dan Israel ke fasilitas sipil. Korban tewas lampaui 700 orang pasca gugurnya Ali Khamenei. Cek selengkapnya!
KETEGANGAN di Timur Tengah mencapai titik didih baru pada awal tahun 2026.
Konflik Timur Tengah eskalasi! AS dan Israel luncurkan serangan udara ke Iran saat Mojtaba Khamenei resmi ditunjuk sebagai Pemimpin Tertinggi gantikan ayahnya.
Alarm dan sirene berbunyi hampir tanpa henti di Haifa dan komunitas di bagian utara Israel.
Aoun juga menyerukan dukungan logistik internasional untuk tentara Libanon.
Embargo minyak oleh negara-negara Arab anggota kartel minyak OPEC terhadap negara-negara yang mendukung Israel dalam perang Oktober 1973 menyebabkan harga minyak melonjak drastis.
Perusahaan-perusahaan pertahanan terbesar di Amerika Serikat telah sepakat untuk melipatgandakan produksi empat kali lipat.
Iran mengklaim telah menghancurkan tangki bahan bakar dan gas pangkalan tersebut, landasan helikopter AS, fasilitas logistik dan pendukung.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved