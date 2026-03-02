Pakar: Serangan AS-Israel ke Iran Ancam Tatanan Demokrasi Global

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
ESKALASI konflik bersenjata antara Amerika Serikat (AS) dan Israel melawan Iran menjadi sinyal kuat bahwa tatanan demokrasi dunia tengah menghadapi tantangan berat di era VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity). Pakar Hukum Tata Negara, Radian Syam, menilai situasi perang Israel, AS-Iran itu menguji apakah dunia masih berpijak pada supremasi hukum atau justru bergeser ke dominasi kekuatan.
Dalam buku terbarunya berjudul Mendayung Demokrasi di Era VUCA (2025), Radian menegaskan bahwa ketegangan geopolitik di Timur Tengah bukan sekadar konflik regional, melainkan ancaman sistemik yang mampu menciptakan efek domino global pada sektor energi hingga stabilitas ekonomi.
"Ketika norma dihormati, hukum menjadi jangkar keteraturan. Namun, ketika norma ditafsirkan sepihak, yang menguat adalah logika kekuatan," ujar Radian melalui keterangannya, Senin (2/3/2026).
Radian menyoroti pentingnya validitas struktur hukum internasional yang konsisten. Ia menilai klaim pembelaan diri atau keamanan nasional dalam serangan militer sering kali berada di wilayah abu-abu antara legitimasi hukum dan kalkulasi strategis.
Menurutnya, kedaulatan dalam hukum internasional modern bukan hanya soal hak, melainkan tanggung jawab untuk tetap patuh pada hukum humaniter dan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM).
"Sejarah menunjukkan perdamaian yang bertahan bukan hasil dominasi kekuatan semata, melainkan kesepakatan normatif yang dihormati bersama. Supremasi hukum adalah kompas moral agar perahu demokrasi tidak terbalik oleh badai geopolitik," katanya.
Bagi Indonesia, dinamika ini menjadi momentum untuk memperkuat prinsip politik luar negeri bebas aktif. Radian berpendapat bahwa bebas aktif bukanlah netralitas pasif, melainkan posisi independen yang konstruktif dalam mendorong dialog damai.
Ia mengingatkan bahwa jika dunia bergerak menuju tatanan berbasis kekuatan, negara berkembang berisiko hanya menjadi arena kontestasi kepentingan global. Oleh karena itu, penguatan multilateralisme menjadi kebutuhan mendesak sesuai amanat konstitusi Indonesia untuk menjaga ketertiban dunia.
"Demokrasi yang tangguh bukanlah yang bebas dari tekanan, melainkan yang mampu mempertahankan prinsip hukum di tengah ketidakpastian global," pungkas Radian. (H-3)
AS umumkan 11 kapal Iran di Teluk Oman hancur total dalam operasi militer gabungan AS-Israel. Simak kronologi dan dampak konflik terbaru di sini.
Uni Emirat Arab (UEA) tegas bantah laporan Bloomberg terkait menipisnya cadangan rudal pertahanan udara di tengah perang AS-Israel vs Iran. Cek faktanya!
KOMISI I DPR RI menilai tawaran Indonesia untuk berperan sebagai juru runding dalam Perang AS-Israel vs Iran merupakan implementasi konkret politik luar negeri bebas aktif.
ANGKATAN Udara Qatar menembak jatuh dua jet tempur Iran dan mencegat sejumlah rudal serta drone yang memasuki wilayahnya, menandai eskalasi baru konflik Timur Tengah.
Perang total yang dilancarkan AS dan Israel ke Iran memasuki hari ketiga dengan dampak kemanusiaan dan ekonomi yang kian mengerikan.
ANGGOTA Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Amelia Anggraini, menyatakan keprihatinan mendalam atas eskalasi serangan antara Amerika Serikat (AS), Israel dan Iran.
Indonesia serukan semua pihak menahan diri di tengah konflik Teluk. Kemenlu RI desak AS, Israel, dan Iran hentikan serangan demi kedaulatan negara. Cek info evakuasi WNI.
Rangkuman terbaru perang Timur Tengah 8 Maret 2026: Serangan ke Teheran, eskalasi di Libanon, hingga hilangnya 3 awak kapal Indonesia di Selat Hormuz.
Paus Leo XIV sampaikan kekhawatiran mendalam atas perang AS-Israel vs Iran yang masuki hari ke-9. Simak seruan damai dan update terkini konflik Timur Tengah.
Menlu Tiongkok Wang Yi serukan gencatan senjata di Iran & Timur Tengah. Simak lima prinsip dasar Tiongkok untuk akhiri konflik pascaserangan AS-Israel 2026.
Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Iran Ali Larijani ungkap strategi AS-Israel untuk pecah belah Iran pascaserangan 28 Februari. Beberapa tentara AS ditangkap.
Militer Israel meluncurkan gelombang serangan udara ke infrastruktur militer Iran, termasuk Bandara Isfahan. Ketegangan regional meningkat pascakematian Khamenei.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved