Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

Ledakan Guncang Doha, Abu Dhabi, Bahrain akibat Serangan AS-Israel ke Iran

Wisnu Arto Subari
28/2/2026 18:55
Ledakan Guncang Doha, Abu Dhabi, Bahrain akibat Serangan AS-Israel ke Iran
Peta ledakan.(AA)

LEDAKAN dan serangan rudal dilaporkan terjadi di seluruh Timur Tengah di tengah serangan AS-Israel terhadap Iran pada Sabtu 28 Februari 2026.

Beberapa ledakan terdengar di Doha ketika Kementerian Pertahanan Qatar mengatakan pihaknya mencegat beberapa serangan rudal. 

Ledakan juga dilaporkan terjadi di dekat pangkalan militer Al-Udeid, fasilitas militer AS terbesar di kawasan itu.

Satu orang tewas di Abu Dhabi setelah pecahan peluru dari rudal Iran mendarat di kota tersebut, lapor kantor berita UEA.

Pengeboman yang menargetkan pangkalan militer Irak yang menampung kelompok pro-Iran menewaskan sedikitnya dua orang, menurut otoritas Irak.

Pusat layanan yang berafiliasi dengan Armada ke-5 AS di Bahrain terkena serangan rudal, menurut Kantor Berita Bahrain.

Ledakan dilaporkan terjadi di Arab Saudi dan Kuwait. 

Angkatan bersenjata Yordania menembak jatuh dua rudal balistik, kata seorang pejabat militer. (TRT/I-2)



Editor : Wisnu Arto Subari
