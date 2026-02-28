Ledakan Guncang Doha, Abu Dhabi, Bahrain akibat Serangan AS-Israel ke Iran

Headline
LEDAKAN dan serangan rudal dilaporkan terjadi di seluruh Timur Tengah di tengah serangan AS-Israel terhadap Iran pada Sabtu 28 Februari 2026.
Beberapa ledakan terdengar di Doha ketika Kementerian Pertahanan Qatar mengatakan pihaknya mencegat beberapa serangan rudal.
Ledakan juga dilaporkan terjadi di dekat pangkalan militer Al-Udeid, fasilitas militer AS terbesar di kawasan itu.
Satu orang tewas di Abu Dhabi setelah pecahan peluru dari rudal Iran mendarat di kota tersebut, lapor kantor berita UEA.
Pengeboman yang menargetkan pangkalan militer Irak yang menampung kelompok pro-Iran menewaskan sedikitnya dua orang, menurut otoritas Irak.
Pusat layanan yang berafiliasi dengan Armada ke-5 AS di Bahrain terkena serangan rudal, menurut Kantor Berita Bahrain.
Ledakan dilaporkan terjadi di Arab Saudi dan Kuwait.
Angkatan bersenjata Yordania menembak jatuh dua rudal balistik, kata seorang pejabat militer. (TRT/I-2)
Investigasi NYT mengungkap video rudal Tomahawk AS menghantam pangkalan dekat sekolah di Iran. 175 orang tewas, mayoritas anak-anak. Simak kronologinya.
Indonesia serukan semua pihak menahan diri di tengah konflik Teluk. Kemenlu RI desak AS, Israel, dan Iran hentikan serangan demi kedaulatan negara. Cek info evakuasi WNI.
Iran gempur infrastruktur vital di Kuwait, Bahrain, dan Saudi pada Minggu (8/3/2026). Simak update dampak serangan drone & rudal Teheran ke negara tetangga.
Rangkuman terbaru perang Timur Tengah 8 Maret 2026: Serangan ke Teheran, eskalasi di Libanon, hingga hilangnya 3 awak kapal Indonesia di Selat Hormuz.
Paus Leo XIV sampaikan kekhawatiran mendalam atas perang AS-Israel vs Iran yang masuki hari ke-9. Simak seruan damai dan update terkini konflik Timur Tengah.
Menlu Tiongkok Wang Yi serukan gencatan senjata di Iran & Timur Tengah. Simak lima prinsip dasar Tiongkok untuk akhiri konflik pascaserangan AS-Israel 2026.
PARTAI Solidaritas Indonesia (PSI) mengecam operasi militer Amerika Serikat dan Israel ke Iran.
Pangeran MBS dan MBZ nyatakan solidaritas hadapi serangan Iran. Brasil kecam eskalasi militer, sementara Donald Trump batal berpidato pascaserangan ke Teheran.
Setidaknya 40 orang tewas dalam serangan di sekolah dasar perempuan Minab, Iran Selatan. UEA cegat rudal Iran, sementara Oman desak AS hentikan keterlibatan.
Iran luncurkan rudal ke pangkalan AS di Bahrain, Irak, Kuwait, Qatar, Suriah, dan UEA. PBB peringatkan risiko konflik regional yang lebih luas. Cek faktanya.
Presiden Prabowo Subianto tawarkan diri jadi mediator AS-Iran. Sementara itu, serangan Israel ke sekolah di Iran tewaskan 24 siswa dan Rusia imbau warga tinggalkan Israel.
OPERASI militer yang menyasar lokasi sipil dan infrastruktur vital di Teheran diduga kuat menempatkan Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, sebagai target utama.
