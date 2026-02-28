Pernyataan Lengkap Dubes RI untuk Iran Pascaserangan Israel-AS

DUTA Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) RI untuk Iran dan Turkmenistan, Rolliansyah Soemirat.(Antara)

DUTA Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) RI untuk Iran dan Turkmenistan, Rolliansyah "Roy" Soemirat, menyatakan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Teheran terus memantau situasi keamanan menyusul serangan terhadap Iran serta memastikan ratusan warga negara Indonesia (WNI) dalam kondisi terpantau dan aman hingga Sabtu (28/2) sore waktu setempat.

Berikut Pernyataan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) RI untuk Iran dan Turkmenistan, Rolliansyah Soemirat yang diterima Media Indonesia:

"Selamat siang waktu Iran, teman-teman media sekalian. Saya Roy Soemirat, Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh Indonesia untuk Iran dan Turkmenistan. Izin secara singkat menyampaikan kondisi situasi di Iran saat ini, terkait dengan adanya serangan yang dilakukan terhadap Iran oleh beberapa negara lain per pagi ini waktu Iran.

Baca juga : AS-Israel Serang Iran, Ada Beberapa Ledakan di Bahrain

Konsentrasi KBRI Teheran saat ini adalah terus melakukan komunikasi dua arah dengan seluruh warga negara Indonesia yang ada di Iran di seluruh kota. Tercatat paling tidak ada sekitar 329 warga negara Indonesia yang melapor diri dan tercatat secara resmi di KBRI Teheran. Komunikasi ini sangat penting untuk kami dapat memberikan asesmen yang paling tepat untuk memberikan bantuan dan perlindungan yang dibutuhkan oleh para WNI.

Adapun dapat saya sampaikan sampai saat ini, sekitar waktu 2.30 sore waktu Iran, seluruh simpul-simpul WNI yang kami hubungi di berbagai kota di Iran menyampaikan bahwa dirinya tidak mengalami atau merasakan adanya ancaman langsung terhadap para WNI tersebut. Namun demikian, tentu saja KBRI tetap menghimbau agar para WNI mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna melakukan pengamanan terhadap diri dan keluarganya masing-masing.

Adapun asesmen mengenai keamanan di Iran akan tetap dilakukan KBRI Teheran dan berkoordinasi dengan kantor Kementerian Luar Negeri di Jakarta. Update-update selanjutnya akan diberikan secara berkala melalui Kementerian Luar Negeri, khususnya melalui Juru Bicara Kementerian Luar Negeri. Terima kasih."