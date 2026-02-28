Presiden Prabowo Siap Mediasi AS-Iran hingga Serangan Israel Tewaskan 24 Siswa

Presiden Prabowo Subianto memberikan pernyataan saat KTT Dewan Perdamaian (BoP) di Donald J. Trump US Institute of Peace, Washington DC, Amerika Serikat, Kamis (19/2/2026).(Antara/HO-Setpres)

PRESIDEN Republik Indonesia Prabowo Subianto siap menjadi mediator antara Washington dan Teheran. Ini dikatakan Kementerian Luar Negeri pada Sabtu (28/2) menyusul serangan AS terhadap Iran.

"Indonesia menyerukan kepada semua pihak untuk menahan diri dan memprioritaskan dialog dan diplomasi," katanya dalam sebuah pernyataan di X.

"Pemerintah Indonesia menyatakan kesediaannya untuk memfasilitasi dialog guna memulihkan kondisi keamanan yang kondusif dan, jika disetujui oleh kedua belah pihak, Presiden Indonesia siap melakukan perjalanan ke Teheran untuk melakukan mediasi."

Ada sejumlah berita terkini terkait serangan AS-Israel ke Iran. Berikut rangkumannya dari AFP.

1. Hamas mengutuk agresi AS-Israel terhadap Iran.

Gerakan Islam Palestina Hamas, yang berperang melawan Israel selama dua tahun dan telah terlibat perang mematikan, pada hari Sabtu mengutuk serangan Israel dan AS yang terus berlanjut terhadap pendukungnya, Iran.

"Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) mengutuk sekeras-kerasnya agresi Zionis-Amerika terhadap Republik Islam Iran, dan menegaskan bahwa agresi Zionis-Amerika ini merupakan serangan langsung terhadap seluruh kawasan dan serangan terhadap keamanan, stabilitas, dan kedaulatannya," kata Hamas dalam suatu pernyataan.

2. Kedutaan Besar Rusia di Israel pada Sabtu menyerukan warganya untuk meninggalkan negara itu mengingat penurunan tajam situasi keamanan menyusul serangan AS dan Israel terhadap Iran.

"Kami merekomendasikan agar mereka yang mampu melakukannya meninggalkan Israel sampai situasi kembali normal," kata kedutaan dalam pernyataan di Telegram, menyerukan warga Rusia yang masih berada di negara itu untuk waspada dan mengikuti instruksi keamanan dari otoritas Israel.

3. Sistem pertahanan udara Amerika Serikat terlibat baku tembak dengan drone di atas Erbil di Irak utara, menurut laporan wartawan AFP pada hari Sabtu.

Ledakan terdengar dan asap terlihat di langit, lapor mereka dari dekat konsulat AS di Erbil.

Kelompok pro-Iran Irak yang berpengaruh, Kataeb Hezbollah, memperingatkan pada hari Sabtu bahwa mereka akan segera memulai serangan terhadap pangkalan AS setelah serangan udara menewaskan dua pejuang di pangkalan militer Irak yang menampung kelompok tersebut.

4. Seorang warga sipil tewas dalam serangan Iran yang menghantam Abu Dhabi pada hari Sabtu, kata kementerian pertahanan UEA dalam sebuah pernyataan, saat Teheran melancarkan serangan di seluruh Teluk sebagai balasan atas serangan AS dan Israel.

Kementerian pertahanan melaporkan jatuhnya beberapa puing rudal di daerah permukiman Abu Dhabi yang mengakibatkan satu kematian warga sipil berkebangsaan Asia.

5. Menteri Luar Negeri Pakistan mengatakan kepada Menteri Luar Negeri Iran dalam panggilan telepon pada hari Sabtu bahwa Islamabad sangat mengutuk serangan yang tidak beralasan terhadap Iran menyusul serangan AS-Israel.

Pakistan, "Menyerukan penghentian segera eskalasi melalui dimulainya kembali diplomasi secara mendesak," kata Menteri Luar Negeri Mohammad Ishaq Dar, menurut suatu pernyataan.

5. Militer Israel mengerahkan tim pencarian dan penyelamatan ke beberapa lokasi di seluruh negeri menyusul laporan jatuhnya proyektil setelah Iran meluncurkan rudal ke arah Israel pada hari Sabtu.

"Pasukan pencarian dan penyelamatan beroperasi di beberapa lokasi di seluruh negeri tempat laporan jatuhnya proyektil diterima. Masyarakat diminta untuk terus mengikuti instruksi Komando Pertahanan Dalam Negeri," kata militer.

6. Qatar pada hari Sabtu mengutuk serangan rudal Iran di wilayahnya setelah beberapa ledakan terdengar di seluruh Doha.

Kementerian luar negeri negara itu dalam suatu pernyataan menyatakan kecaman kerasnya terhadap penargetan wilayah Qatar oleh rudal balistik Iran. Negara itu menganggap ini sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan nasionalnya. Ia menambahkan bahwa pihaknya berhak sepenuhnya untuk menanggapi serangan ini.

7. Serangan Israel menghantam sekolah di provinsi Hormozgan, Iran selatan, dekat jalur laut strategis Selat Hormuz, menewaskan 24 siswa, kata seorang pejabat provinsi, menurut media pemerintah.

"Jumlah siswa yang tewas di Sekolah Dasar Shajare Tayyebeh di Minab, Hormozgan telah mencapai 24," kata gubernur daerah tersebut, menurut televisi pemerintah, setelah pejabat provinsi lain mengatakan bahwa kematian tersebut disebabkan oleh serangan Israel. (I-2)