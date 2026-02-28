Serangan Israel ke Sekolah Perempuan Iran Tewaskan 40 Orang

Ledakan di Teheran.(NDTV)

SETIDAKNYA 40 orang tewas pada Sabtu (28/2) dalam serangan terhadap sekolah perempuan di Iran selatan. Ini dilaporkan media pemerintah setelah Israel dan Amerika Serikat melancarkan serangan.

"Jumlah korban tewas dari sekolah dasar perempuan Minab mencapai 40 orang," kata televisi pemerintah. Sebanyak 45 orang lain terluka dalam serangan yang diduga terjadi di provinsi Hormozgan.

Berikut perkembangan lain seputar serangan AS-Israel ke Iran.

Emirat mencegat gelombang kedua serangan rudal Iran

Emirat Arab mengatakan pada Sabtu bahwa mereka mencegat gelombang kedua serangan Iran. Pecahan rudal jatuh di seluruh ibu kota Abu Dhabi tanpa menyebabkan cedera, setelah gelombang pertama menewaskan satu warga sipil.

"Kementerian Pertahanan mengumumkan bahwa pertahanan udara UEA berhasil mencegat gelombang baru rudal Iran," katanya dalam suatu pernyataan.

"Pecahan rudal yang dicegat jatuh di berbagai wilayah Abu Dhabi, termasuk Pulau Saadiyat, Kota Khalifa, Bani Yas, Kota Mohamed bin Zayed, dan Al Falah," tambahnya. Ia menegaskan tidak ada korban luka di lokasi-lokasi tersebut.

Mediator Oman kecewa perang merusak pembicaraan AS-Iran

Menteri Luar Negeri Oman, yang menjadi mediator pembicaraan AS-Iran, pada Sabtu menyesalkan gelombang serangan AS dan Israel terhadap republik Islam tersebut. Ia mendesak Washington untuk menghindari terlibat lebih jauh dalam perang yang bukan urusan mereka.

"Saya kecewa. Negosiasi yang aktif dan serius sekali lagi telah dirusak," kata Badr Albusaidi dalam sebuah pernyataan di X.

"Saya mendesak Amerika Serikat untuk tidak terlibat lebih jauh. Ini bukan perang Anda," tambahnya. (AFP/I-2)