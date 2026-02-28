Serangan Israel ke Sekolah Perempuan Iran Tewaskan 40 Orang

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
SETIDAKNYA 40 orang tewas pada Sabtu (28/2) dalam serangan terhadap sekolah perempuan di Iran selatan. Ini dilaporkan media pemerintah setelah Israel dan Amerika Serikat melancarkan serangan.
"Jumlah korban tewas dari sekolah dasar perempuan Minab mencapai 40 orang," kata televisi pemerintah. Sebanyak 45 orang lain terluka dalam serangan yang diduga terjadi di provinsi Hormozgan.
Berikut perkembangan lain seputar serangan AS-Israel ke Iran.
Emirat Arab mengatakan pada Sabtu bahwa mereka mencegat gelombang kedua serangan Iran. Pecahan rudal jatuh di seluruh ibu kota Abu Dhabi tanpa menyebabkan cedera, setelah gelombang pertama menewaskan satu warga sipil.
"Kementerian Pertahanan mengumumkan bahwa pertahanan udara UEA berhasil mencegat gelombang baru rudal Iran," katanya dalam suatu pernyataan.
"Pecahan rudal yang dicegat jatuh di berbagai wilayah Abu Dhabi, termasuk Pulau Saadiyat, Kota Khalifa, Bani Yas, Kota Mohamed bin Zayed, dan Al Falah," tambahnya. Ia menegaskan tidak ada korban luka di lokasi-lokasi tersebut.
Menteri Luar Negeri Oman, yang menjadi mediator pembicaraan AS-Iran, pada Sabtu menyesalkan gelombang serangan AS dan Israel terhadap republik Islam tersebut. Ia mendesak Washington untuk menghindari terlibat lebih jauh dalam perang yang bukan urusan mereka.
"Saya kecewa. Negosiasi yang aktif dan serius sekali lagi telah dirusak," kata Badr Albusaidi dalam sebuah pernyataan di X.
"Saya mendesak Amerika Serikat untuk tidak terlibat lebih jauh. Ini bukan perang Anda," tambahnya. (AFP/I-2)
PARTAI Solidaritas Indonesia (PSI) mengecam operasi militer Amerika Serikat dan Israel ke Iran.
Pangeran MBS dan MBZ nyatakan solidaritas hadapi serangan Iran. Brasil kecam eskalasi militer, sementara Donald Trump batal berpidato pascaserangan ke Teheran.
Iran luncurkan rudal ke pangkalan AS di Bahrain, Irak, Kuwait, Qatar, Suriah, dan UEA. PBB peringatkan risiko konflik regional yang lebih luas. Cek faktanya.
Presiden Prabowo Subianto tawarkan diri jadi mediator AS-Iran. Sementara itu, serangan Israel ke sekolah di Iran tewaskan 24 siswa dan Rusia imbau warga tinggalkan Israel.
OPERASI militer yang menyasar lokasi sipil dan infrastruktur vital di Teheran diduga kuat menempatkan Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, sebagai target utama.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump ungkap Australia telah sepakat memberikan suaka kepada sejumlah anggota tim nasional sepak bola putri Iran.
Iran ajak Turki investigasi bersama dugaan serangan rudal guna tangkal propaganda. Erdogan sampaikan belasungkawa atas wafatnya Ali Khamenei dan tragedi sekolah Minab.
Konflik Timur Tengah eskalasi! AS dan Israel luncurkan serangan udara ke Iran saat Mojtaba Khamenei resmi ditunjuk sebagai Pemimpin Tertinggi gantikan ayahnya.
Alarm dan sirene berbunyi hampir tanpa henti di Haifa dan komunitas di bagian utara Israel.
Pemerintah Prancis mengerahkan kapal-kapal angkatan laut, termasuk kelompok serang kapal induknya ke Mediterania,
Secara keseluruhan, Prancis akan mengerahkan delapan kapal perang, kelompok kapal induk, dan dua kapal induk helikopter ke wilayah tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved