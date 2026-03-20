Serangan Drone Iran Picu Kebakaran Kilang Kuwait

Asap mengepul dari lokasi serangan udara Israel di pinggiran selatan Beirut.(Ibrahim AMRO / AFP)

GELOMBANG serangan drone dan rudal memperparah ketegangan di kawasan Teluk. Sebuah kilang minyak utama di Kuwait dilaporkan terbakar setelah dihantam serangan udara pada Jumat waktu setempat.

Media pemerintah Kuwait menyebut fasilitas Mina Al-Ahmadi menjadi sasaran sejumlah serangan drone yang memicu kebakaran. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, beberapa unit kilang terpaksa dihentikan operasinya sementara petugas berupaya memadamkan api.

Serangan itu terjadi di tengah eskalasi konflik yang melibatkan Iran dan negara-negara di kawasan Teluk. Dalam beberapa hari terakhir, Teheran meningkatkan serangan terhadap infrastruktur energi, termasuk kilang dan pusat gas terbesar dunia di Qatar. Langkah tersebut disebut sebagai balasan atas serangan Israel terhadap ladang gas South Pars.

Di Bahrain, kementerian dalam negeri melaporkan serpihan dari serangan Iran memicu kebakaran di sebuah gudang. Insiden itu berhasil dikendalikan tanpa korban.

Militer Kuwait menyatakan sistem pertahanan udara mereka aktif merespons ancaman rudal dan drone. Situasi serupa juga dilaporkan di Uni Emirat Arab, yang mengonfirmasi adanya ancaman serangan udara dari Iran.

Sementara itu, Garda Revolusi Iran mengklaim telah menargetkan pasukan Amerika Serikat di pangkalan udara Al-Dhafra di UEA, serta sejumlah lokasi di Israel menggunakan rudal dan drone.

Di sisi lain, Arab Saudi melaporkan keberhasilan mencegat lebih dari selusin drone di wilayah timur dan satu drone lainnya di bagian utara dalam kurun sekitar dua jam. (AFP)