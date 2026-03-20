Iran: Hampir 180 Agen AS-Israel Ditangkap sejak Awal Perang

KORPS Garda Revolusi Islam (IRGC) mengumumkan telah menangkap sedikitnya 178 orang yang diduga bekerja sebagai agen intelijen untuk Amerika Serikat (AS) dan Israel. Penangkapan ini dilakukan di tengah eskalasi konflik yang pecah sejak akhir Februari lalu.
Menurut pernyataan resmi IRGC, para tersangka dituduh mengirimkan data strategis berupa citra visual dan koordinat lokasi pusat Bulan Sabit Merah Iran serta pos-pos pemeriksaan militer. Informasi tersebut diduga digunakan oleh badan intelijen asing untuk menentukan target serangan udara.
"Sejumlah warga negara asing termasuk di antara mereka yang ditahan. Kami menyita barang bukti berupa senjata, perangkat pelacak lokasi, peralatan komunikasi spesialis, serta sejumlah mata uang asing," ujar IRGC sebagaimana dilansir Fars, Kamis (19/30.
Perang ini bermula dari gelombang serangan udara besar-besaran yang dilancarkan AS dan Israel pada akhir Februari. Serangan tersebut mengakibatkan gugurnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei, serta lebih dari 1.300 orang lainnya, termasuk warga sipil dan komandan militer senior.
Sebagai bentuk balasan, Iran melancarkan serangan balasan cepat dengan menembakkan rentetan rudal dan drone ke wilayah yang diduduki Israel serta pangkalan-pangkalan militer AS yang tersebar di negara-negara kawasan Timur Tengah.
Pihak Teheran menegaskan bahwa operasi penangkapan jaringan spionase ini merupakan bagian dari upaya pembersihan unsur-unsur sabotase dalam negeri yang dituding memfasilitasi agresi udara asing terhadap kedaulatan Iran. (B-3)
Menteri tersebut menggemakan pernyataan Kanselir Friedrich Merz yang menyebut konflik di Timur Tengah “bukan perang Jerman.”
Ia menyatakan bahwa negara-negara yang memperoleh manfaat dari keamanan pelayaran di selat itu harus membayar biaya dan pajak kepada Iran.
Beijing dengan tegas menentang penggunaan kekuatan dalam hubungan internasional.
Macron sebelumnya menyatakan di media sosial bahwa ia telah berbicara dengan Presiden AS Donald Trump dan Emir Qatar Tamim bin Hamad Al Thani.
Langkah tersebut mencakup tuntutan kompensasi, termasuk pembayaran atas seluruh jenis kerugian yang dialami Iran, tambahnya.
Iran diketahui telah menggantung setidaknya sepuluh orang atas tuduhan spionase sejak perangnya dengan Israel pada Juni.
Pangeran Andrew, akan absen dari pertemuan Natal tradisional keluarga kerajaan di Sandringham tahun ini setelah keterlibatannya dengan Yang Tengbo, yang diduga mata-mata Tiongkok.
Pendiri WikiLeaks Julian Assange akhirnya pulang ke Australia sebagai pria bebas untuk pertama kalinya dalam 12 tahun
PENDIRI WikiLeaks Julian Assange mengaku bersalah atas tuduhan kejahatan. Hal itu mengakhiri kebuntuan selama bertahun-tahun dengan Amerika Serikat.
Pendiri Wikileaks, Julian Assange, akan muncul di pengadilan AS, Rabu untuk meresmikan kesepakatan pembelaan yang memungkinkannya bebas setelah 14 tahun pertempuran hukum.
