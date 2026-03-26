Intelijen Barat: Rusia Mulai Kirim Drone Tempur dan Pasokan Logistik ke Iran

RUSIA dikabarkan tengah merampungkan pengiriman bertahap pesawat nirawak (drone) tempur, obat-obatan, serta pasokan makanan ke Iran. Langkah ini disebut sebagai upaya Moskow untuk menyokong kekuatan militer Tehran dalam menghadapi konfrontasi bersenjata dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel.
Menurut laporan intelijen Barat yang dikutip The Financial Times, pejabat tinggi kedua negara mulai mendiskusikan pengiriman ini secara rahasia hanya beberapa hari setelah serangan pertama AS-Israel ke Tehran bulan lalu. Pengiriman bantuan militer ini dilaporkan telah dimulai sejak awal Maret dan ditargetkan selesai pada akhir bulan ini, Independent melaporkan, Kamis (26/3).
Dukungan Rusia ini menandai babak baru dalam aliansi kedua negara. Sebelumnya, Iran telah menjadi pemasok utama drone Shahed yang digunakan Rusia dalam invasi ke Ukraina. Kini, pengiriman drone dari Moskow menjadi bukti pertama dukungan bantuan mematikan (lethal aid) Rusia kepada Iran sejak perang di Timur Tengah pecah.
Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, turut memberikan pernyataan keras terkait hubungan kedua negara tersebut. Zelensky mengklaim bahwa Moskow tidak hanya memberikan bantuan fisik, tetapi juga berbagi data intelijen dengan Tehran.
Pernyataan Zelensky juga menyoroti bahwa negara-negara Teluk kini mulai menunjukkan minat besar pada pengalaman Ukraina dalam mempertahankan diri dari serangan drone. Mengingat Moskow kerap meluncurkan ratusan drone Shahed setiap malam ke Ukraina, Kyiv kini dianggap sebagai pakar dalam peperangan defensif melawan teknologi drone tersebut.
Menanggapi laporan ini, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov tidak memberikan bantahan langsung. "Banyak hoaks yang beredar saat ini. Satu hal yang pasti, kami terus melanjutkan dialog dengan kepemimpinan Iran," ujar Peskov. (B-3)
