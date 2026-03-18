IAEA: Situs Nuklir Bushehr Iran tak Rusak

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
KEPALA Badan Energi Atom Internasional (IAEA), Rafael Grossi, mengatakan bahwa kerusakan pada situs nuklir Bushehr di Iran tampaknya tidak terlalu signifikan dan bahwa serangan terhadap fasilitas tersebut mungkin telah mengenai sebuah bangunan kecil yang berisi laboratorium.
Grossi mengatakan kepada wartawan bahwa IAEA telah menerima informasi tentang insiden tersebut dari Iran dan Rusia bahwa Bushehr dihantam oleh drone. Dia mengatakan drone itu tidak mengenai pembangkit listrik itu sendiri, tetapi mendarat di area tersebut.
“Reaktor-reaktor tersebut tidak terpengaruh dan tidak ada korban jiwa,” katanya, seraya menambahkan bahwa lembaganya belum dapat secara independen mengkonfirmasi kerusakan tersebut.
“Pada saat yang sama, setiap serangan terhadap fasilitas nuklir apa pun harus selalu dihindari.” (Aljazeera/P-3)
Pada saat yang sama, ia menegaskan bahwa Teheran telah memperkaya uranium hingga mencapai kemurnian 60%, suatu tingkat yang jauh melebihi kebutuhan energi sipil.
Perisai reaktor Chernobyl, Ukraina, rusak akibat serangan nirawak pada Februari lalu. IAEA memperingatkan perisai itu tidak dapat lagi menjalankan fungsinya sebagai pelindung.
