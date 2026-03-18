Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

IAEA: Situs Nuklir Bushehr Iran tak Rusak

Cahya Mulyana
18/3/2026 22:33
Senjata nuklir.(AFP)

KEPALA Badan Energi Atom Internasional (IAEA), Rafael Grossi, mengatakan bahwa kerusakan pada situs nuklir Bushehr di Iran tampaknya tidak terlalu signifikan dan bahwa serangan terhadap fasilitas tersebut mungkin telah mengenai sebuah bangunan kecil yang berisi laboratorium.

Grossi mengatakan kepada wartawan bahwa IAEA telah menerima informasi tentang insiden tersebut dari Iran dan Rusia bahwa Bushehr dihantam oleh drone. Dia mengatakan drone itu tidak mengenai pembangkit listrik itu sendiri, tetapi mendarat di area tersebut.

“Reaktor-reaktor tersebut tidak terpengaruh dan tidak ada korban jiwa,” katanya, seraya menambahkan bahwa lembaganya belum dapat secara independen mengkonfirmasi kerusakan tersebut.

“Pada saat yang sama, setiap serangan terhadap fasilitas nuklir apa pun harus selalu dihindari.” (Aljazeera/P-3)



Editor : Cahya Mulyana
