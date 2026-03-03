Badan Atom PBB, IAEA Pastikan Iran tak Memiliki Senjata Nuklir

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
BADAN Energi Atom Internasional (IAEA) PBB mengatakan bahwa para inspektur belum menemukan bukti adanya program terkoordinasi Iran untuk membangun senjata nuklir, meskipun ada klaim dari Israel dan AS.
Direktur Jenderal IAEA, Rafael Grossi, mengatakan kepada NBC News bahwa badan tersebut belum mengidentifikasi unsur-unsur program sistematis dan terstruktur untuk memproduksi senjata nuklir di Iran.
Pada saat yang sama, ia menegaskan bahwa Teheran telah memperkaya uranium hingga mencapai kemurnian 60%, suatu tingkat yang jauh melebihi kebutuhan energi sipil.
Grossi mengatakan bahwa pengayaan semacam itu adalah sesuatu yang "hanya dimiliki oleh negara-negara yang memiliki senjata nuklir".
Ia menekankan bahwa para inspektur tidak dapat menyimpulkan bahwa Iran berniat membuat bom, tetapi mengatakan bahwa penimbunan tersebut menimbulkan pertanyaan serius.
Pengayaan ini, katanya, adalah "sumber kekhawatiran yang kami miliki" dan "tidak ada tujuan yang jelas" untuk mengumpulkan materi pada tingkat tersebut.
“Sentrifuganya berputar terus-menerus dan menghasilkan semakin banyak material itu,” katanya, menambahkan bahwa secara teoritis ini akan “cukup untuk menghasilkan lebih dari 10 hulu ledak nuklir. Tetapi apakah mereka memilikinya? Tidak.” (Aljazeera/P-3)
Presiden Amerika Serikat Donald Trump ungkap Australia telah sepakat memberikan suaka kepada sejumlah anggota tim nasional sepak bola putri Iran.
Iran ajak Turki investigasi bersama dugaan serangan rudal guna tangkal propaganda. Erdogan sampaikan belasungkawa atas wafatnya Ali Khamenei dan tragedi sekolah Minab.
Konflik Timur Tengah eskalasi! AS dan Israel luncurkan serangan udara ke Iran saat Mojtaba Khamenei resmi ditunjuk sebagai Pemimpin Tertinggi gantikan ayahnya.
Alarm dan sirene berbunyi hampir tanpa henti di Haifa dan komunitas di bagian utara Israel.
Pemerintah Prancis mengerahkan kapal-kapal angkatan laut, termasuk kelompok serang kapal induknya ke Mediterania,
Secara keseluruhan, Prancis akan mengerahkan delapan kapal perang, kelompok kapal induk, dan dua kapal induk helikopter ke wilayah tersebut.
Stasiun televisi Press TV Iran melaporkan pada Kamis (5/3) pagi bahwa militer menargetkan pasukan separatis anti-Iran itu, tanpa menyebutkan lokasi serangan tersebut.
DALAM dinamika politik global tahun 2026 yang kian memanas, pernyataan Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sánchez, kembali mencuri perhatian dunia.
Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un menyatakan siap menjalin hubungan baik dengan Amerika Serikat jika status nuklir negaranya diakui, namun ia menutup pintu bagi Korea Selatan.
PARTAI Buruh Korea Utara membuka kongres, demikian dilaporkan media resminya, Jumat (20/2), yang menandai dimulainya pertunjukan politik untuk mengungkap fase berikutnya senjata nuklir
Kesepakatan tersebut ditandatangani pada 2010 oleh Presiden AS saat itu Barack Obama dan Presiden Rusia Dmitry Medvedev, dan mulai berlaku pada 5 Februari 2011.
