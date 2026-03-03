Pasar Saham AS Anjlok Tajam

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
SAHAM-SAHAM di pasar Amerika Serikat (AS), Wall Street, anjlok karena mengikuti aksi jual global karena pasar khawatir tentang dampak perang AS-Israel terhadap Iran, yang telah mendorong kenaikan harga minyak dan inflasi.
Ketiga indeks utama mengalami penurunan tajam beberapa menit setelah perdagangan dimulai, dengan Dow Jones Industrial Average turun 1,7% menjadi 48.066,36.
Indeks S&P 500 yang berbasis luas turun 1,7% menjadi 6.767,35, sementara Indeks Komposit Nasdaq yang kaya akan teknologi merosot 2,0% menjadi 22.305,35.
Iran, produsen terbesar ketiga di Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC), memompa sekitar 4,5% dari pasokan minyak global.
Sebelumnya, Kepala badan pengawas nuklir PBB (IAEA) mengatakan bahwa para inspektur belum menemukan bukti adanya program terkoordinasi Iran untuk membangun senjata nuklir, meskipun ada klaim dari Israel dan AS.
Direktur Jenderal IAEA Rafael Grossi, mengatakan kepada NBC News bahwa badan tersebut belum mengidentifikasi "unsur-unsur program sistematis dan terstruktur untuk memproduksi senjata nuklir" di Iran.
Pada saat yang sama, ia menegaskan bahwa Teheran telah memperkaya uranium hingga mencapai kemurnian 60%, suatu tingkat yang jauh melebihi kebutuhan energi sipil.
Grossi mengatakan bahwa pengayaan semacam itu adalah sesuatu yang "hanya dimiliki oleh negara-negara yang memiliki senjata nuklir".
Ia menekankan bahwa para inspektur tidak dapat menyimpulkan bahwa Iran berniat membuat bom, tetapi mengatakan bahwa penimbunan tersebut menimbulkan pertanyaan serius.
Pengayaan ini, katanya, adalah "sumber kekhawatiran yang kami miliki" dan "tidak ada tujuan yang jelas" untuk mengumpulkan materi pada tingkat tersebut.
“Sentrifuganya berputar terus-menerus dan menghasilkan semakin banyak material itu,” katanya, menambahkan bahwa secara teoritis ini akan “cukup untuk menghasilkan lebih dari 10 hulu ledak nuklir. Tetapi apakah mereka memilikinya? Tidak.”
