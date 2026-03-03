Selain dengan Rudal, AS dan Israel pun Serang Mental juga Moral Rakyat Iran

ilustrasi.(MI)

SEORANG analis kebijakan keamanan dan pertahanan di Wina, Austria, Wolfgang Pusztai, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa situasi di Iran adalah bagian dari perang informasi yang dimainkan AS dan Israel untuk mengirim pesan ke Iran – jangan berharap ini akan berakhir dalam satu atau dua minggu.

“Mereka ingin melemahkan moral IRGC dan semua pihak lain yang berjuang melawan serangan Israel dan AS dengan harapan mereka akan menyerah,” kata Pusztai.

Menurut dia, Iran ingin mengirim pesan melalui rudal-rudal ke arah Israel dan serangan-serangan yang terus berlanjut terhadap berbagai fasilitas militer dan sipil AS di negara-negara Teluk bahwa mereka juga dapat melanjutkan perang tanpa batas waktu.

“Jadi ini adalah bagian dari perang informasi. Kita akan melihat dalam beberapa hari dan minggu mendatang apakah ini benar-benar akan mengarah pada berakhirnya perang lebih awal atau pada kampanye yang lebih panjang,"pungkasnya. (Aljazeera/P-3)