Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Selain dengan Rudal, AS dan Israel pun Serang Mental juga Moral Rakyat Iran

Cahya Mulyana
03/3/2026 19:31
Selain dengan Rudal, AS dan Israel pun Serang Mental juga Moral Rakyat Iran
ilustrasi.(MI)

SEORANG analis kebijakan keamanan dan pertahanan di Wina, Austria, Wolfgang Pusztai, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa situasi di Iran adalah bagian dari perang informasi yang dimainkan AS dan Israel untuk mengirim pesan ke Iran – jangan berharap ini akan berakhir dalam satu atau dua minggu.

“Mereka ingin melemahkan moral IRGC dan semua pihak lain yang berjuang melawan serangan Israel dan AS dengan harapan mereka akan menyerah,” kata Pusztai.

Menurut dia, Iran ingin mengirim pesan melalui rudal-rudal ke arah Israel dan serangan-serangan yang terus berlanjut terhadap berbagai fasilitas militer dan sipil AS di negara-negara Teluk bahwa mereka juga dapat melanjutkan perang tanpa batas waktu.

“Jadi ini adalah bagian dari perang informasi. Kita akan melihat dalam beberapa hari dan minggu mendatang apakah ini benar-benar akan mengarah pada berakhirnya perang lebih awal atau pada kampanye yang lebih panjang,"pungkasnya. (Aljazeera/P-3)

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Cahya Mulyana
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved