Selain dengan Rudal, AS dan Israel pun Serang Mental juga Moral Rakyat Iran

SEORANG analis kebijakan keamanan dan pertahanan di Wina, Austria, Wolfgang Pusztai, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa situasi di Iran adalah bagian dari perang informasi yang dimainkan AS dan Israel untuk mengirim pesan ke Iran – jangan berharap ini akan berakhir dalam satu atau dua minggu.
“Mereka ingin melemahkan moral IRGC dan semua pihak lain yang berjuang melawan serangan Israel dan AS dengan harapan mereka akan menyerah,” kata Pusztai.
Menurut dia, Iran ingin mengirim pesan melalui rudal-rudal ke arah Israel dan serangan-serangan yang terus berlanjut terhadap berbagai fasilitas militer dan sipil AS di negara-negara Teluk bahwa mereka juga dapat melanjutkan perang tanpa batas waktu.
“Jadi ini adalah bagian dari perang informasi. Kita akan melihat dalam beberapa hari dan minggu mendatang apakah ini benar-benar akan mengarah pada berakhirnya perang lebih awal atau pada kampanye yang lebih panjang,"pungkasnya. (Aljazeera/P-3)
Presiden Amerika Serikat Donald Trump ungkap Australia telah sepakat memberikan suaka kepada sejumlah anggota tim nasional sepak bola putri Iran.
Iran ajak Turki investigasi bersama dugaan serangan rudal guna tangkal propaganda. Erdogan sampaikan belasungkawa atas wafatnya Ali Khamenei dan tragedi sekolah Minab.
Alarm dan sirene berbunyi hampir tanpa henti di Haifa dan komunitas di bagian utara Israel.
Pemerintah Prancis mengerahkan kapal-kapal angkatan laut, termasuk kelompok serang kapal induknya ke Mediterania,
Secara keseluruhan, Prancis akan mengerahkan delapan kapal perang, kelompok kapal induk, dan dua kapal induk helikopter ke wilayah tersebut.
Konflik Timur Tengah eskalasi! AS dan Israel luncurkan serangan udara ke Iran saat Mojtaba Khamenei resmi ditunjuk sebagai Pemimpin Tertinggi gantikan ayahnya.
Aoun juga menyerukan dukungan logistik internasional untuk tentara Libanon.
Embargo minyak oleh negara-negara Arab anggota kartel minyak OPEC terhadap negara-negara yang mendukung Israel dalam perang Oktober 1973 menyebabkan harga minyak melonjak drastis.
Perusahaan-perusahaan pertahanan terbesar di Amerika Serikat telah sepakat untuk melipatgandakan produksi empat kali lipat.
Iran mengklaim telah menghancurkan tangki bahan bakar dan gas pangkalan tersebut, landasan helikopter AS, fasilitas logistik dan pendukung.
