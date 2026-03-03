India dan Negara-Negara Eropa Terpukul Harga Gas yang Melonjak, Imbas Serangan Israel-AS ke Iran

ilustrasi kapal pengangkut LNG.(dok.MI)

PERUSAHAAN-PERUSAHAAN India telah mengurangi pasokan gas alam ke industri sebagai antisipasi terhadap pasokan yang lebih ketat dari Timur Tengah setelah produsen global utama Qatar menghentikan produksi gas alam cair (LNG) , karena harga gas Eropa telah melonjak lebih dari 30% sejak dimulainya serangan AS-Israel terhadap Iran.

Sumber-sumber industri yang mengetahui masalah ini mengatakan kepada kantor berita Reuters pada Selasa (3/3) bahwa importir gas terbesar, Petronet LNG Ltd, telah memberi tahu GAIL (India), perusahaan pemasaran gas milik negara, dan perusahaan-perusahaan lain tentang penurunan pasokan.

Pemotongan pasokan berkisar antara 10% hingga 30%, menurut dua sumber yang dikutip oleh lembaga tersebut. GAIL dan Indian Oil Corp (IOC) memberitahukan kepada pelanggan tentang pemotongan pasokan gas pada Senin (2/3) malam, menurut salah satu sumber.

India adalah pembeli LNG terbesar keempat di dunia dan sangat bergantung pada Timur Tengah untuk impornya. Negara Asia Selatan ini adalah klien LNG utama bagi Abu Dhabi National Oil Company dan pembeli LNG Qatar terbesar kedua.

Sumber-sumber tersebut mengatakan bahwa pemotongan telah ditetapkan pada jumlah pengangkatan minimum yang akan melindungi pemasok dari sanksi apa pun dari pelanggan berdasarkan ketentuan kontrak.

Mereka menambahkan bahwa, untuk menutupi kekurangan LNG, perusahaan-perusahaan, termasuk IOC, GAIL, dan Petronet LNG, berencana untuk mengeluarkan tender spot, meskipun harga spot, biaya pengiriman, dan asuransi telah melonjak.

QatarEnergy pada hari Senin menangguhkan produksi LNG menyusul serangan pesawat tak berawak, yang memperketat pasar global. Langkah ini diambil setelah serangan pesawat tak berawak Iran terhadap tangki air di pembangkit listrik di Kota Industri Mesaieed dan fasilitas energi di Ras Laffan milik QatarEnergy, produsen LNG terbesar di dunia.

Perusahaan energi milik negara Qatar terpaksa menyatakan apa yang dikenal sebagai force majeure, yaitu kondisi di mana suatu perusahaan dibebaskan dari kewajiban kontraktual jika terjadi keadaan luar biasa.

Perang Amerika Serikat dan Israel dengan Iran juga meluas ke Selat Hormuz , salah satu jalur perdagangan energi terpenting di dunia, yang memicu lonjakan harga minyak dan gas.

Ekspor LNG Qatar mewakili 20% dari pasar global. Dengan berkurangnya produk yang mencapai pasar, pasokan LNG menurun, menyebabkan harga melonjak.

Sementara itu, pasar saham Eropa merosot lebih jauh di awal perdagangan pada Selasa (3/3), dan harga gas alam di kawasan itu kembali melonjak.

Kontrak gas alam TTF Belanda, yang dianggap sebagai patokan Eropa, melonjak lebih dari 33%, setelah meroket hampir 40% pada hari Senin.

Intensitas serangan di seluruh Timur Tengah dan kurangnya jalan keluar yang jelas, dengan upaya diplomatik yang saat ini tidak ada di mata publik, telah menciptakan kondisi untuk konflik berkepanjangan dengan konsekuensi yang luas, termasuk bagi pasar energi global.

Presiden AS Donald Trump mengatakan Washington memiliki "kemampuan untuk bertahan jauh lebih lama" daripada perkiraan jangka waktu empat hingga lima minggu untuk operasi militernya terhadap Iran.

Teheran dan sekutunya telah membalas serangan terhadap Israel, negara-negara Teluk tetangga yang menampung aset AS, dan target-target penting bagi produksi minyak dan gas alam dunia. (Aljazeera/P-3)