Iran Fokus Serang Kepentingan AS di Kawasan Teluk

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
MILITER Iran disebut tengah memusatkan serangannya pada kepentingan Amerika Serikat (AS) di kawasan Teluk, termasuk pangkalan militer dan infrastruktur energi, di tengah meningkatnya ketegangan regional.
Dalam wawancara dengan Al Jazeera, akademisi dari University of Tehran, Hassan Ahmadian, menilai bukan pilihan rasional bagi Iran untuk memusuhi negara-negara Teluk melalui serangan tersebut.
“Tidak sama sekali … saya tidak berpikir itu pilihan yang rasional,” ujarnya saat ditanya apakah langkah Iran menyerang wilayah sekitar berisiko memperburuk hubungan dengan negara-negara Teluk.
Meski demikian, Ahmadian menjelaskan bahwa berdasarkan garis resmi pemerintah, Iran menargetkan pasukan, pangkalan, dan kepentingan AS di kawasan. Kepentingan tersebut, kata dia, juga mencakup pasar minyak dan gas global.
Menurutnya, Iran berupaya “melukai Amerika Serikat dengan cara yang juga dapat berdampak pada banyak pihak di kawasan”.
Ia menambahkan, Teheran menargetkan infrastruktur energi di negara-negara Teluk untuk meningkatkan tekanan terhadap Washington. Langkah itu dimaksudkan agar AS mempertimbangkan kembali agresinya terhadap Iran, dengan cara mendorong kenaikan harga minyak dan energi di pasar global.
Ketegangan di kawasan Teluk dalam beberapa waktu terakhir memang berdampak langsung pada stabilitas pasokan energi dunia, mengingat wilayah tersebut merupakan salah satu pusat produksi dan distribusi minyak dan gas terbesar secara global. (Aljazeera/P-3)
Presiden Amerika Serikat Donald Trump ungkap Australia telah sepakat memberikan suaka kepada sejumlah anggota tim nasional sepak bola putri Iran.
Perang dengan Iran memicu lonjakan harga minyak global. Pemerintahan Trump kini kelabakan mencari cara meredam harga BBM yang mengancam ekonomi domestik AS.
Indonesia serukan semua pihak menahan diri di tengah konflik Teluk. Kemenlu RI desak AS, Israel, dan Iran hentikan serangan demi kedaulatan negara. Cek info evakuasi WNI.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia tetap menjalankan kebijakan luar negeri bebas aktif, tidak memihak, dan menghormati semua negara, di tengah ketegangan global.
Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth menegaskan bahwa Presiden Donald Trump yang akan menentukan syarat menyerah bagi Iran di tengah penyelidikan serangan sekolah Minab.
PM Inggris Keir Starmer dan Presiden AS Donald Trump akhirnya berbicara via telepon di tengah ketegangan diplomatik terkait serangan ke Iran.
Embargo minyak oleh negara-negara Arab anggota kartel minyak OPEC terhadap negara-negara yang mendukung Israel dalam perang Oktober 1973 menyebabkan harga minyak melonjak drastis.
Perusahaan-perusahaan pertahanan terbesar di Amerika Serikat telah sepakat untuk melipatgandakan produksi empat kali lipat.
Iran mengklaim telah menghancurkan tangki bahan bakar dan gas pangkalan tersebut, landasan helikopter AS, fasilitas logistik dan pendukung.
Perang tersebut terlalu menguras anggaran negara. Padahal, menurut dia, situasi internal di Amerika Serikat tidak baik-baik saja dan membutuhkan sokongan.
Laporan itu menyebutkan bahwa serangan pada Sabtu (7/3) menargetkan sekitar 30 depot bahan bakar di berbagai wilayah Iran.
Instruksi itu merupakan turunan dari perintah Divisi Kabinet Pemerintah Bangladesh sebagai langkah lebih lanjut untuk menekan permintaan energi di sektor-sektor tertentu.
