Iran Fokus Serang Kepentingan AS di Kawasan Teluk

MILITER Iran disebut tengah memusatkan serangannya pada kepentingan Amerika Serikat (AS) di kawasan Teluk, termasuk pangkalan militer dan infrastruktur energi, di tengah meningkatnya ketegangan regional.

Dalam wawancara dengan Al Jazeera, akademisi dari University of Tehran, Hassan Ahmadian, menilai bukan pilihan rasional bagi Iran untuk memusuhi negara-negara Teluk melalui serangan tersebut.

“Tidak sama sekali … saya tidak berpikir itu pilihan yang rasional,” ujarnya saat ditanya apakah langkah Iran menyerang wilayah sekitar berisiko memperburuk hubungan dengan negara-negara Teluk.

Meski demikian, Ahmadian menjelaskan bahwa berdasarkan garis resmi pemerintah, Iran menargetkan pasukan, pangkalan, dan kepentingan AS di kawasan. Kepentingan tersebut, kata dia, juga mencakup pasar minyak dan gas global.

Menurutnya, Iran berupaya “melukai Amerika Serikat dengan cara yang juga dapat berdampak pada banyak pihak di kawasan”.

Ia menambahkan, Teheran menargetkan infrastruktur energi di negara-negara Teluk untuk meningkatkan tekanan terhadap Washington. Langkah itu dimaksudkan agar AS mempertimbangkan kembali agresinya terhadap Iran, dengan cara mendorong kenaikan harga minyak dan energi di pasar global.

Ketegangan di kawasan Teluk dalam beberapa waktu terakhir memang berdampak langsung pada stabilitas pasokan energi dunia, mengingat wilayah tersebut merupakan salah satu pusat produksi dan distribusi minyak dan gas terbesar secara global. (Aljazeera/P-3)