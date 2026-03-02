Kronologi 72 Jam Operasi Epic Fury: Dari Gugurnya Khamenei hingga Serangan Balik IRGC

Headline
DUNIA internasional diguncang oleh eskalasi militer terbesar di Timur Tengah dalam dekade ini. Operasi militer gabungan antara Amerika Serikat dan Israel, yang dinamakan "Operasi Epic Fury", telah berhasil menembus jantung pertahanan Republik Islam Iran dan menewaskan Pemimpin Tertinggi Ayatullah Ali Khamenei.
Operasi dimulai pada pukul 07.15 waktu Teheran. Berbeda dengan serangan biasanya yang dilakukan malam hari, koalisi melancarkan serangan udara besar-besaran di siang bolong untuk memanfaatkan elemen kejutan. Jet tempur F-35I Israel dan pembom B-2 Spirit AS dilaporkan menjatuhkan bom bunker buster ke kompleks kepemimpinan di Teheran.
Target Utama: Kompleks Beit-e Rahbari (Kediaman Pemimpin Tertinggi), markas besar IRGC, dan fasilitas pengayaan nuklir di Fordow serta Natanz.
Setelah sempat membantah, media pemerintah Iran (IRIB) akhirnya mengonfirmasi bahwa Ayatollah Ali Khamenei (86) telah gugur. Selain Khamenei, serangan tersebut juga menewaskan sejumlah anggota keluarganya dan pejabat tinggi militer yang sedang melakukan pertemuan di lokasi tersebut.
Reaksi warga Iran terbelah. Di Teheran, ribuan pelayat memenuhi jalanan dengan duka mendalam, sementara di beberapa wilayah lain seperti Karaj dan Dehloran, muncul laporan mengenai perayaan spontan oleh kelompok oposisi.
Memasuki jam ke-48, IRGC mengaktifkan protokol pertahanan terakhir yang dikenal sebagai "Plan 88". Iran meluncurkan ratusan rudal balistik ke pangkalan militer AS di kawasan Teluk Arab dan kota-kota di Israel.
|Lokasi Serangan
|Jenis Senjata
|Dampak Dilaporkan
|Pangkalan AS di Qatar & Bahrain
|Rudal Balistik & Drone Kamikaze
|3 Tentara AS Tewas, Kerusakan Hanggar
|Beit Shemesh, Israel
|Rudal Hipersonik Fattah
|9 Warga Sipil Tewas, Kerusakan Bangunan
|Selat Hormuz
|Rudal Anti-Kapal
|Ancaman Penutupan Jalur Logistik Global
Hingga Senin siang, ketegangan ini langsung memukul pasar keuangan. Harga minyak mentah dunia melonjak tajam mendekati ambang batas baru, sementara nilai tukar Mata Uang Rupiah mulai menunjukkan volatilitas tinggi akibat kekhawatiran gangguan pasokan energi global.
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri mengimbau seluruh WNI di kawasan Timur Tengah untuk segera melapor ke KBRI terdekat dan menjauhi zona konflik. (H-3)
