Komandan Iran Bersumpah akan Membom Siprus untuk Memaksa Pesawat AS Pergi

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
BRIGADIR Jenderal Ibrahim Jabari, seorang komandan Korps Garda Revolusi Iran (IRGC), dikutip oleh kantor berita Tasnim mengatakan bahwa Iran berencana meluncurkan rudal ke Siprus.
“Amerika telah memindahkan sebagian besar pesawat mereka ke Siprus, dan kami akan meluncurkan beberapa rudal ke Siprus untuk memaksa mereka meninggalkan tempat itu juga,” katanya, menurut laporan tersebut, dikutip dari Aljazeera, Senin (2/3).
Sementara itu, ledakan keras dilaporkan terjadi di area dekat fasilitas nuklir Isfahan, pangkalan udara di Iran tengah. Terdapat laporan tentang ledakan keras yang terdengar dari daerah dekat fasilitas nuklir dan pangkalan udara di kota Isfahan, Iran tengah.
Kemudian pemerintah Jerman sedang bersiap untuk mengevakuasi warga negaranya yang rentan dan terjebak akibat konflik di Timur Tengah, termasuk anak-anak, orang sakit, dan wanita hamil, kata Menteri Luar Negeri Johann Wadephul. Pesawat-pesawat tersebut akan dikirim ke ibu kota Arab Saudi, Riyadh, dan Muscat di Oman, kata Wadephul.
Diperkirakan hingga 30.000 wisatawan dari agen perjalanan Jerman terdampak oleh konflik regional yang meningkat, yang dimulai pada hari Sabtu dengan serangan AS-Israel terhadap Iran. Teheran kemudian membalas, menyerang pasukan AS di negara-negara Teluk seperti Qatar dan Uni Emirat Arab yang juga berfungsi sebagai pusat transportasi udara internasional utama.
Seorang juru bicara Kementerian Pertahanan Jerman sebelumnya mengatakan pada hari Senin bahwa evakuasi akan menjadi "upaya terakhir".
Wadephul mengatakan Kementerian Luar Negeri akan mengirim tim dukungan krisis ke Muscat, Doha, dan Dubai, sementara “tim lainnya sedang menyelidiki situasi di perbatasan”.
Warga negara Jerman dapat didorong untuk menyeberangi perbatasan ke negara-negara seperti Oman dan Arab Saudi yang wilayah udaranya masih terbuka. Sebuah tim dari Kedutaan Besar Jerman di Kairo membantu proses penyeberangan perbatasan dari Israel. (Cah/P-3)
Siprus protes keras Inggris setelah pangkalan RAF Akrotiri diserang drone. Nikosia tuntut kepastian pangkalan hanya untuk misi kemanusiaan, bukan serangan militer.
Laporan hasil pertandingan Pafos FC vs Slavia Praha di Liga Champions 2025/2026. Brace Anderson Silva pastikan kemenangan telak 4-1 di Limassol.
Wamenlu RI Muhammad Anis Matta dan Menlu Siprus Constantinos Kombos menyepakati peningkatan kemitraan ekonomi kedua negara, terutama di sektor perdagangan, investasi, logistik, dan jasa.
Langkah ini juga dianggap bagian dari upaya MUO untuk memperkuat misi organisasi dalam mendukung perempuan di seluruh dunia.
YouTuber terkenal dari Siprus, Fidias Panayiotou, terpilih sebagai Anggota Parlemen Eropa (MEP) independen dengan mengantongi 19,4% suara meskipun tidak memiliki pengalaman politik.
Embargo minyak oleh negara-negara Arab anggota kartel minyak OPEC terhadap negara-negara yang mendukung Israel dalam perang Oktober 1973 menyebabkan harga minyak melonjak drastis.
Perusahaan-perusahaan pertahanan terbesar di Amerika Serikat telah sepakat untuk melipatgandakan produksi empat kali lipat.
Iran mengklaim telah menghancurkan tangki bahan bakar dan gas pangkalan tersebut, landasan helikopter AS, fasilitas logistik dan pendukung.
Perang tersebut terlalu menguras anggaran negara. Padahal, menurut dia, situasi internal di Amerika Serikat tidak baik-baik saja dan membutuhkan sokongan.
Laporan itu menyebutkan bahwa serangan pada Sabtu (7/3) menargetkan sekitar 30 depot bahan bakar di berbagai wilayah Iran.
Instruksi itu merupakan turunan dari perintah Divisi Kabinet Pemerintah Bangladesh sebagai langkah lebih lanjut untuk menekan permintaan energi di sektor-sektor tertentu.
