AS Instruksikan Warga dan Personel Militernya Berlindung di Irak di Tengah Serangan Israel ke Libanon

KEDUTAAN Besar Amerika Serikat (AS) di Baghdad, Irak, mengeluarkan instruksi bagi seluruh warga negara dan personel misi untuk berlindung di tempat masing-masing menyusul meningkatnya ancaman dari kelompok-kelompok yang didukung Iran di Irak.
“Misi AS di Irak menyarankan warga AS untuk meningkatkan kewaspadaan, menjaga profil rendah, dan berlindung di tempat aman sampai pemberitahuan lebih lanjut,” bunyi pernyataan kedutaan. Semua staf misi juga diminta mengikuti arahan yang sama.
Kedutaan memperingatkan bahwa milisi teroris yang bersekutu dengan Iran masih menimbulkan ancaman signifikan terhadap keselamatan publik di Irak.
Ketegangan memuncak kemarin saat ratusan demonstran pro-Iran bentrok dengan pasukan keamanan di dekat kedutaan. Pihak berwenang menyatakan para demonstran menembakkan peluru tajam yang melukai personel keamanan. Insiden ini merupakan upaya kedua demonstran untuk memasuki area tersebut setelah bentrokan pagi hari yang melibatkan pasukan keamanan dalam jumlah besar.
Sementara itu, ketegangan di Timur Tengah juga meningkat di Libanon. Tentara Israel mengatakan pasukannya mulai menyerang "target teror Hizbullah di seluruh Libanon". Ledakan dahsyat mengguncang ibu kota Beirut, disertai kepulan asap besar yang membubung ke langit.
(Aljazeera/P-3)
Konflik Timur Tengah eskalasi! AS dan Israel luncurkan serangan udara ke Iran saat Mojtaba Khamenei resmi ditunjuk sebagai Pemimpin Tertinggi gantikan ayahnya.
Alarm dan sirene berbunyi hampir tanpa henti di Haifa dan komunitas di bagian utara Israel.
Hizbullah telah mengucapkan selamat kepada Ayatollah Sayyid Mojtaba Khamenei atas terpilihnya beliau sebagai pemimpin tertinggi Iran ketiga.
Serangan udara Israel di Nabatieh, Libanon, tewaskan 10 orang. Total korban tewas di Libanon mencapai 400 jiwa dalam sepekan terakhir. Simak update konflik terbaru.
Eskalasi di perbatasan Lebanon: Hizbullah lancarkan 20 serangan roket dan drone ke Israel utara, sasar radar Iron Dome di Haifa hingga pangkalan Tel Hashomer.
Delapan tentara Israel terluka, termasuk putra Menteri Keuangan Smotrich, akibat serangan roket. Israel balas dengan menggempur Beirut secara besar-besaran.
Serangan drone kembali mengguncang Irak pada Jumat (6/3) waktu setempat. Sejumlah bandara dan fasilitas minyak menjadi sasaran.
Stasiun televisi Press TV Iran melaporkan pada Kamis (5/3) pagi bahwa militer menargetkan pasukan separatis anti-Iran itu, tanpa menyebutkan lokasi serangan tersebut.
Iran gempur kelompok Kurdi di Irak dan tutup Selat Hormuz. Pasokan minyak dunia anjlok 90%, picu guncangan ekonomi global di tengah eskalasi perang Timur Tengah.
Setidaknya 10 negara dalam operasi yang berkisar dari serangan pesawat tak berawak hingga invasi, seringkali beberapa kali dalam satu tahun.
Serangan udara menghantam pangkalan Jurf al-Sakher di Irak Selatan, menewaskan dua orang. Serangan terjadi di tengah eskalasi konflik AS, Israel, dan Iran.
