AS Instruksikan Warga dan Personel Militernya Berlindung di Irak di Tengah Serangan Israel ke Libanon

Kedutaan Besar AS di Bagdad mengeluarkan peringatan untuk warga dan pasukannya.(X/@U.S. Embassy Baghdad)

KEDUTAAN Besar Amerika Serikat (AS) di Baghdad, Irak, mengeluarkan instruksi bagi seluruh warga negara dan personel misi untuk berlindung di tempat masing-masing menyusul meningkatnya ancaman dari kelompok-kelompok yang didukung Iran di Irak.

“Misi AS di Irak menyarankan warga AS untuk meningkatkan kewaspadaan, menjaga profil rendah, dan berlindung di tempat aman sampai pemberitahuan lebih lanjut,” bunyi pernyataan kedutaan. Semua staf misi juga diminta mengikuti arahan yang sama.

Kedutaan memperingatkan bahwa milisi teroris yang bersekutu dengan Iran masih menimbulkan ancaman signifikan terhadap keselamatan publik di Irak.

Ketegangan memuncak kemarin saat ratusan demonstran pro-Iran bentrok dengan pasukan keamanan di dekat kedutaan. Pihak berwenang menyatakan para demonstran menembakkan peluru tajam yang melukai personel keamanan. Insiden ini merupakan upaya kedua demonstran untuk memasuki area tersebut setelah bentrokan pagi hari yang melibatkan pasukan keamanan dalam jumlah besar.

Serangan Israel

Sementara itu, ketegangan di Timur Tengah juga meningkat di Libanon. Tentara Israel mengatakan pasukannya mulai menyerang "target teror Hizbullah di seluruh Libanon". Ledakan dahsyat mengguncang ibu kota Beirut, disertai kepulan asap besar yang membubung ke langit.

(Aljazeera/P-3)