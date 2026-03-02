Israel Tembak Mati Kepala Intelijen Hizbullah, Militer AS Laporkan Korban Keempat dalam Operasi Melawan Iran

Bendera nasional Libanon (kanan) dan bendera Hizbullah.((Anadolu Agency))

SERDADU Israel mengumumkan bahwa mereka telah membunuh Hussein Makled, kepala markas intelijen Hizbullah, dalam serangan tepat sasaran di ibu kota Beirut, Lebanon, semalam. Belum ada komentar langsung dari pihak Hizbullah terkait peristiwa ini.

Pernyataan militer Israel menegaskan bahwa operasi ini menargetkan markas intelijen kelompok tersebut dan menimbulkan kematian langsung terhadap Makled, salah satu komandan kunci di lini intelijen Hizbullah.

Sementara itu, Militer Amerika Serikat melaporkan bahwa jumlah anggota militer yang tewas sejak dimulainya serangan terhadap Iran meningkat menjadi empat orang.

Sebelumnya, CENTCOM mengumumkan bahwa tiga tentara tewas dan lima lainnya mengalami luka parah. Militer AS menyatakan, “Anggota militer keempat, yang terluka parah selama serangan awal Iran, akhirnya meninggal dunia akibat luka-lukanya.”

Pernyataan tersebut menambahkan, “Operasi tempur besar terus berlanjut dan upaya respons kami sedang berlangsung.”

Insiden ini terjadi di tengah ketegangan regional yang meningkat, menyusul serangan gabungan AS-Israel terhadap target di Iran dan serangan balasan yang dilakukan Iran terhadap pangkalan-pangkalan AS di Teluk dan wilayah sekitar. (Aljazeera/P-3)