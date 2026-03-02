Israel Tembak Mati Kepala Intelijen Hizbullah, Militer AS Laporkan Korban Keempat dalam Operasi Melawan Iran

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
SERDADU Israel mengumumkan bahwa mereka telah membunuh Hussein Makled, kepala markas intelijen Hizbullah, dalam serangan tepat sasaran di ibu kota Beirut, Lebanon, semalam. Belum ada komentar langsung dari pihak Hizbullah terkait peristiwa ini.
Pernyataan militer Israel menegaskan bahwa operasi ini menargetkan markas intelijen kelompok tersebut dan menimbulkan kematian langsung terhadap Makled, salah satu komandan kunci di lini intelijen Hizbullah.
Sementara itu, Militer Amerika Serikat melaporkan bahwa jumlah anggota militer yang tewas sejak dimulainya serangan terhadap Iran meningkat menjadi empat orang.
Sebelumnya, CENTCOM mengumumkan bahwa tiga tentara tewas dan lima lainnya mengalami luka parah. Militer AS menyatakan, “Anggota militer keempat, yang terluka parah selama serangan awal Iran, akhirnya meninggal dunia akibat luka-lukanya.”
Pernyataan tersebut menambahkan, “Operasi tempur besar terus berlanjut dan upaya respons kami sedang berlangsung.”
Insiden ini terjadi di tengah ketegangan regional yang meningkat, menyusul serangan gabungan AS-Israel terhadap target di Iran dan serangan balasan yang dilakukan Iran terhadap pangkalan-pangkalan AS di Teluk dan wilayah sekitar. (Aljazeera/P-3)
Konflik Timur Tengah eskalasi! AS dan Israel luncurkan serangan udara ke Iran saat Mojtaba Khamenei resmi ditunjuk sebagai Pemimpin Tertinggi gantikan ayahnya.
Alarm dan sirene berbunyi hampir tanpa henti di Haifa dan komunitas di bagian utara Israel.
Hizbullah telah mengucapkan selamat kepada Ayatollah Sayyid Mojtaba Khamenei atas terpilihnya beliau sebagai pemimpin tertinggi Iran ketiga.
Serangan udara Israel di Nabatieh, Libanon, tewaskan 10 orang. Total korban tewas di Libanon mencapai 400 jiwa dalam sepekan terakhir. Simak update konflik terbaru.
Eskalasi di perbatasan Lebanon: Hizbullah lancarkan 20 serangan roket dan drone ke Israel utara, sasar radar Iron Dome di Haifa hingga pangkalan Tel Hashomer.
Delapan tentara Israel terluka, termasuk putra Menteri Keuangan Smotrich, akibat serangan roket. Israel balas dengan menggempur Beirut secara besar-besaran.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved