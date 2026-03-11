Rusia Kecam Serangan AS-Israel ke Kantor Konsulatnya di Isfahan

ilustrasi.(Freepik.)

PEMERINTAH Rusia mengecam kerusakan yang menimpa konsulatnya di kota Isfahan, Iran, akibat serangan udara Amerika Serikat dan Israel. Moskow menilai insiden tersebut sebagai pelanggaran terhadap norma internasional yang melindungi fasilitas diplomatik.

Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan serangan terjadi pada Minggu lalu ketika sebuah bangunan pemerintah Iran di Provinsi Isfahan menjadi sasaran serangan udara.

Juru bicara Kemenlu Rusia, Maria Zakharova, mengatakan dampak ledakan juga dirasakan di kompleks konsulat Rusia yang berada di sekitar lokasi. Tidak ada laporan korban luka serius dalam peristiwa tersebut.

“Jendela di gedung kantor dan apartemen tempat tinggal pecah, dan beberapa pegawai sempat terpental akibat gelombang ledakan,” ujar Zakharova dikutip Moskow Times.

Zakharova menilai serangan tersebut sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap aturan internasional dan menekankan bahwa fasilitas diplomatik harus dilindungi.

“Kami menyerukan kepada semua pihak agar menghormati prinsip tidak dapat diganggunya fasilitas diplomatik,” katanya.

Melalui media sosial, Zakharova juga membagikan sejumlah foto yang menunjukkan kaca-kaca pecah di area pintu masuk konsulat Rusia di Isfahan.

Dalam pernyataannya, Kemenlu Rusia tidak secara langsung menyebut pihak yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. Namun, Rusia mengungkapkan kekhawatiran atas meningkatnya jumlah misi diplomatik asing yang terdampak serangan di tengah serangan udara terhadap Iran.

Rusia yang dikenal sebagai sekutu dekat Iran sebelumnya telah menyerukan penghentian konflik di kawasan Timur Tengah. Presiden Vladimir Putin juga menegaskan dukungan Moskow kepada Teheran sejak serangan Amerika Serikat dan Israel dimulai pada 28 Februari.

Sementara itu, laporan media menyebut Rusia diduga membagikan informasi intelijen kepada Iran untuk membantu menargetkan pasukan Amerika Serikat di Timur Tengah. (Dhk/P-3)