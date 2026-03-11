Polemik Beasiswa LPDP dan Pengabdian Negara

(Dok. Pribadi)

VIDEO seorang alumnus program beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) menjadi viral baru-baru ini dan mengisi ruang publik. Pro-kontra muncul dari berbagai kalangan dengan sudut pandang berbeda. Diskursus yang terjadi menjadi refleksi bahwa sebuah kebijakan tidak selamanya sinkron antara tujuan dan implementasi.

Beasiswa LPDP selama ini dipandang sebagai instrumen strategis untuk membangun sumber daya manusia unggul. Melalui skema pembiayaan penuh dari biaya kuliah hingga biaya hidup, negara berinvestasi pada putra-putri terbaik bangsa agar memperoleh pendidikan tinggi di dalam dan luar negeri. Harapannya jelas, setelah menyelesaikan studi, mereka kembali dan berkontribusi untuk Indonesia.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, muncul kritik publik bahwa sebagian alumnus tidak sepenuhnya mematuhi komitmen pengabdian. Ada yang memilih menetap di luar negeri, bekerja di perusahaan asing, atau memperpanjang masa tinggal dengan berbagai alasan. Fenomena itu memunculkan pertanyaan moral dan kebijakan, yaitu apakah ini bentuk pengingkaran terhadap kontrak sosial? Ataukah kita perlu membaca isu ini secara lebih komprehensif?

ANTARA KONTRAK DAN ETIKA PUBLIK

Beasiswa LPDP bukan sekadar bantuan pendidikan, melainkan investasi publik yang bersumber dari dana negara. Secara normatif, penerima beasiswa menandatangani kontrak kembali ke Indonesia dan mengabdi dalam jangka waktu tertentu. Komitmen itu bukan hanya administratif, melainkan juga moral dan etis.

Dalam perspektif kebijakan publik, skema itu dipahami sebagai bentuk social contract. Negara menyediakan pembiayaan dan penerima beasiswa membalas dengan kontribusi keahlian. Dalam pandangan teori human capital (Becker, 1964), pendidikan ialah investasi yang meningkatkan produktivitas individu dan produktivitas nasional. Bila lulusan terbaik justru menetap di luar negeri tanpa kontribusi nyata bagi Indonesia, terjadi apa yang dikenal sebagai brain drain.

Fenomena brain drain telah lama menjadi perhatian banyak negara berkembang. India dan Filipina pernah mengalami eksodus tenaga terdidik ke negara maju. Namun, Tiongkok dan Korea Selatan berhasil membalik keadaan menjadi brain circulation, yaitu mobilitas global yang tetap terhubung dan berkontribusi pada tanah air. Penerima beasiswa diberi waktu bekerja di luar negeri setelah tamat, tetapi mereka diminta kembali setelah memiliki jejaring yang kuat untuk membangun negara mereka.

Pertanyaannya, apakah semua alumnus LPDP yang belum pulang dapat langsung dicap tidak nasionalis? Jawabannya tentu tidak sesederhana itu.

REALITAS LAPANGAN KERJA DAN TANTANGAN STRUKTURAL

Kritik terhadap alumnus LPDP yang belum kembali sering kali dilandasi asumsi bahwa peluang kerja di Indonesia sebenarnya tersedia dan terbuka luas. Namun, faktanya banyak lulusan doktor atau master dari universitas top dunia menghadapi tantangan struktural ketika pulang. Tantangan tersebut berupa keterbatasan posisi riset dan akademik, ketidaksesuaian kompetensi dengan kebutuhan pasar, dan sistem birokrasi yang belum meritokratis sepenuhnya.

Keterbatasan posisi riset dan akademik terkait dengan fakta bahwa perguruan tinggi dan lembaga penelitian dalam negeri belum sepenuhnya mampu menyerap lulusan dengan spesialisasi sangat spesifik. Ketidaksesuaian kompetensi dengan kebutuhan pasar terkait dengan bidang strategis seperti kecerdasan buatan, bioteknologi, atau energi terbarukan yang ekosistem industrinya di Indonesia masih belum berkembang.

Sistem birokrasi yang belum meritokratis sepenuhnya terkait dengan kenyataan, bahwa sebagian lulusan menganggap rekrutmen di sektor publik belum sepenuhnya berbasis kompetensi global.

Dalam konteks itu, pilihan untuk bekerja sementara di luar negeri tidak selalu berarti menghindari pengabdian. Bisa jadi mereka sedang membangun pengalaman, jejaring, dan reputasi yang justru kelak sangat bermanfaat bagi Indonesia. Beberapa negara secara sadar memberikan ruang bagi alumnus mereka untuk bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu, selama tetap menjaga ikatan dan kontribusi terhadap tanah air. Konsep itu dikenal sebagai diaspora engagement policy.

Ada kasus bahwa penerima beasiswa secara sadar menghindari kewajiban kembali, bahkan mengganti kewajiban tersebut dengan denda finansial. Secara hukum mungkin sah, tetapi secara etika publik problematis. Beasiswa LPDP bukan sekadar transaksi finansial yang bisa 'dibayar lunas', melainkan juga mandat kepercayaan. Ketika komitmen itu dipermainkan, publik berhak mempertanyakan integritas program.

Ketidaktegasan dalam penegakan aturan dapat menciptakan preseden buruk. Jika tidak ada konsekuensi yang jelas, moral hazard akan muncul. Generasi berikutnya bisa saja memandang beasiswa negara sebagai batu loncatan menuju migrasi permanen.

Kritik terhadap alumnus yang secara sengaja menghindari pengabdian tetap relevan. Namun, kritik juga harus diarahkan ke kebijakan yang mungkin belum sepenuhnya adaptif terhadap realitas global.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

LPDP perlu melakukan penyempurnaan kebijakan. Pertama, seleksi berbasis komitmen dan rekam jejak. Harus dinilai rekam jejak kontribusi sosial dan nasionalisme calon penerima, bukan hanya indeks prestasi kumulatif (IPK) dan skor bahasa. Juga harus dinilai keterlibatan dalam organisasi sosial atau pengabdian masyarakat, pengalaman kerja yang menunjukkan komitmen pada pembangunan nasional, dan rencana kontribusi konkret pascastudi yang terukur dan realistis.

Kedua, skema kontribusi fleksibel, tetapi terukur. Perlu dikembangkan skema yang bervariasi antara lain bekerja di luar negeri untuk waktu tertentu dengan kewajiban transfer pengetahuan; atau kolaborasi riset dengan institusi Indonesia; atau mengajar daring di perguruan tinggi dalam negeri; atau membangun jejaring investasi atau teknologi untuk Indonesia. Dengan demikian, pengabdian tidak dimaknai secara sempit sebagai kehadiran fisik, tetapi juga sebagai kontribusi nyata.

Ketiga, kemitraan penempatan kerja. LPDP perlu kerja sama dengan kementerian, industri strategis, dan perguruan tinggi untuk menjamin penempatan kerja bagi alumnus. Tanpa ekosistem penyerapan, kewajiban pulang menjadi kurang realistis.

Keempat, kontrak yang lebih tegas dan transparan. Kontrak harus disusun dengan indikator kinerja yang jelas. Jika terdapat pelanggaran, sanksi harus tegas dan konsisten. Transparansi publik mengenai kepatuhan alumnus juga dapat meningkatkan akuntabilitas.

Daripada terjebak dalam dikotomi 'pulang' versus 'tidak nasionalis', perlu menggeser paradigma menuju brain circulation. Mobilitas global ialah keniscayaan di era ekonomi pengetahuan. Yang terpenting bukan sekadar lokasi fisik alumnus, melainkan sejauh mana keahlian mereka berdampak pada kemajuan Indonesia.

Negara-negara seperti Tiongkok dan Korea Selatan berhasil memanfaatkan diaspora terdidik sebagai agen transfer teknologi dan investasi. Indonesia pun dapat menempuh jalur serupa tentu dengan tata kelola yang kuat dan visi strategis.