Pemerintah tak Reaktif Respons Harga Minyak

Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.

Rudal Iran Hantam Pangkalan AS di Kuwait, 100 Tentara Terluka

Dhika Kusuma Winata
11/3/2026 21:22
Rudal Iran Hantam Pangkalan AS di Kuwait, 100 Tentara Terluka
Ilustrasi.(Al Jazeera)


IRAN mengeklaim berhasil melancarkan serangan rudal dan drone ke pangkalan militer Amerika Serikat di Kuwait. Serangan tersebut disebut melukai lebih dari 100 tentara AS.

Pernyataan itu disampaikan oleh Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), Rabu (11/3), yang menyebut operasi tersebut sebagai bagian dari gelombang ke-38 Operasi True Promise 4.

Dilaporkan kantor berita Tasnim, IRGC menyatakan serangan difokuskan pada pangkalan helikopter AS di Al-Udairi Air Base. Dua serangan rudal dilaporkan menghantam fasilitas tersebut secara hampir bersamaan.

Baca juga : Operasi True Promise 4: IRGC Serang Pangkalan AS dan Infrastruktur Israel

"Angkatan Laut Garda Revolusi melaksanakan operasi yang kuat dan menentukan terhadap sisa-sisa pasukan militer Amerika di kawasan pada malam Lailatul Qadar, sebagai bagian dari gelombang ke-38 Operasi True Promise 4," demikian pernyataan IRGC.

Menurut IRGC, serangan itu menyebabkan banyak personel militer Amerika tidak dapat bertugas. Lebih dari 100 tentara diklaim terluka.

IRGC juga menyebut telah menyerang infrastruktur penting militer Amerika di kawasan. Salah satunya fasilitas di Mina Salman Port yang menjadi markas United States Fifth Fleet.

Baca juga : Iran Jamin Jalur Hormuz bagi Pengusir Dubes AS, Trump Ancam Keras

Selain itu, IRGC menyebut sistem pertahanan udara Patriot, gudang peralatan militer, serta barak pasukan Amerika di pangkalan angkatan laut Ali Al-Salem Air Base dan Mohammad Al-Ahmad Naval Base juga mengalami kerusakan akibat serangan.

Militer Iran menegaskan operasi terhadap pasukan Amerika dan Israel akan terus berlanjut selama konflik masih berlangsung.

"Kami hanya menginginkan penyerahan total dari musuh. Perang akan berakhir ketika bayang-bayang perang benar-benar hilang dari negara kami," demikian pernyataan IRGC. (I-2)



Editor : Wisnu Arto Subari
