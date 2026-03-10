Iran Jamin Jalur Hormuz bagi Pengusir Dubes AS, Trump Ancam Keras

(Al Jazeera)

KORPS Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mengeluarkan pernyataan provokatif dengan menjanjikan hak lintas penuh di Selat Hormuz bagi negara-negara Arab maupun Eropa. Namun, jaminan tersebut diberikan dengan syarat diplomatik yang berat: negara tersebut harus mengusir duta besar Amerika Serikat (AS) dan Israel dari wilayah mereka.

Pernyataan tertulis IRGC yang dirilis media pemerintah Iran pada Selasa (10/3/2026) menyebutkan bahwa kebebasan navigasi ini akan mulai berlaku segera bagi negara yang memenuhi tuntutan tersebut. Langkah ini dinilai sebagai upaya Teheran untuk menekan sekutu Barat dan regional agar menjauh dari pengaruh Washington dan Tel Aviv.

Ancaman Keras Donald Trump: Serangan 20 Kali Lebih Kuat

Menanggapi manuver Iran di jalur urat nadi minyak dunia tersebut, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan peringatan keras. Melalui platform Truth Social, Trump menegaskan bahwa AS tidak akan membiarkan ada gangguan terhadap pasokan energi global.

Baca juga : Operasi True Promise 4: IRGC Serang Pangkalan AS dan Infrastruktur Israel

"Jika Iran melakukan apapun yang menghentikan pasokan minyak di Selat Hormuz, mereka akan diserang oleh Amerika Serikat dua puluh kali lebih keras dari yang mereka hadapi sejauh ini," tulis Trump pada Selasa (10/3).

Trump menambahkan bahwa militer AS telah mengincar target-target strategis yang mudah dihancurkan. Ia mengeklaim serangan balasan tersebut akan membuat Iran mustahil untuk membangun kembali negaranya karena akan dikuasai oleh kehancuran total.

Peringatan Trump: "Kematian, api, dan amarah akan berkuasa di atas mereka (Iran). Tetapi saya berharap, dan berdoa, supaya hal tersebut tak terjadi!" Baca juga : Trump Isyaratkan Perang Bisa Ubah Peta Iran, Kurdi Diminta tidak Terlibat

Perlindungan untuk Pasokan Global dan Tiongkok

Presiden Trump memandang ketegasan AS dalam menjaga Selat Hormuz sebagai hadiah bagi dunia, terutama bagi Tiongkok dan negara-negara lain yang sangat bergantung pada kelancaran pelayaran di kawasan tersebut. Ia berharap langkah militer AS ini akan mendapat apresiasi internasional sebagai penjaga stabilitas ekonomi dunia.

Di sisi lain, Pemerintah Iran mencoba meredakan ketegangan navigasi. Menteri Luar Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menegaskan bahwa hingga saat ini Teheran tidak memiliki kebijakan untuk menutup Selat Hormuz secara total atau menghalangi pelayaran internasional secara ilegal.

Krisis di Selat Hormuz menjadi perhatian dunia karena sekitar seperlima dari total konsumsi minyak dunia melintasi jalur sempit tersebut setiap harinya. Gangguan apa pun di kawasan ini diprediksi akan memicu lonjakan harga minyak mentah secara drastis di pasar global.

FAQ: Eskalasi di Selat Hormuz