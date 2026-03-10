Trump Buka Peluang Dialog dengan Iran usai Bunuh Ali Khamenei

Headline
Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
PRESIDEN Amerika Serikat Donald Trump memberikan sinyal mengejutkan terkait kelanjutan hubungan diplomatik dengan Republik Islam Iran. Dalam wawancara terbaru, Trump menyatakan tidak sepenuhnya menutup pintu perundingan, meskipun ketegangan militer di Timur Tengah sedang berada pada titik didih tertinggi pasca-serangan Februari lalu.
"Itu mungkin saja, tergantung pada syaratnya. Anda tahu, sebenarnya kita tidak perlu lagi berbicara jika benar-benar dipikirkan, tetapi itu mungkin," ujar Trump dalam wawancara dengan Fox News, Selasa (10/3/2026).
Pernyataan Trump muncul di tengah masa transisi kekuasaan di Teheran. Setelah tewasnya Ayatollah Ali Khamenei dalam operasi militer 28 Februari, putra mendiang, Mojtaba Khamenei, diangkat sebagai Pemimpin Tertinggi Iran yang baru. Namun, Trump menyatakan keraguannya terhadap masa depan kepemimpinan Mojtaba.
Trump mengaku kecewa dengan terpilihnya Mojtaba dan meragukan apakah pemimpin baru tersebut mampu membawa stabilitas. "Saya tidak percaya dia dapat hidup dengan damai," tambah Trump, merujuk pada situasi keamanan yang terus memburuk di kawasan tersebut.
Langkah militer Amerika Serikat dan Israel ini memicu gelombang protes dari blok timur. Presiden Rusia Vladimir Putin menggambarkan pembunuhan Ali Khamenei sebagai bentuk pelanggaran hukum internasional yang sinis. Rusia menilai tindakan tersebut bukan sekadar upaya deeskalasi nuklir, melainkan upaya paksa perubahan kekuasaan (regime change).
Kementerian Luar Negeri Rusia mendesak AS dan Israel untuk segera menghentikan permusuhan guna mencegah perang total di kawasan Teluk. Sementara itu, Iran masih berada dalam suasana duka nasional sambil terus memperkuat pertahanan di perbatasan.
Hingga saat ini, Washington belum merinci syarat-syarat khusus yang diinginkan Trump untuk memulai kembali meja perundingan dengan Teheran di bawah kepemimpinan Mojtaba Khamenei.
