Iran Serang Kilang Minyak Haifa Israel dengan Drone, Tel Aviv Siaga

Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
ESKALASI konflik di Timur Tengah memasuki babak baru yang mengancam stabilitas energi global. Militer Iran mengonfirmasi telah meluncurkan serangan udara menggunakan drone yang menargetkan kilang minyak dan tangki penyimpanan bahan bakar di Haifa, Israel, pada Selasa (10/3/2026).
Media pemerintah Iran, IRIB, melaporkan bahwa serangan tersebut merupakan aksi balasan langsung atas gempuran terhadap fasilitas penyimpanan minyak milik Iran sebelumnya. "Angkatan udara Iran menggunakan drone untuk menyerang kilang minyak dan gas serta fasilitas penyimpanan bahan bakar milik rezim Zionis di Haifa," bunyi pernyataan resmi militer Iran.
Menanggapi serangan tersebut, Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengonfirmasi ada deteksi peluncuran rudal dan drone dari wilayah Iran. Sirene peringatan serangan udara dilaporkan berbunyi di Tel Aviv, wilayah Israel tengah, hingga menjangkau area Jerusalem dan Tepi Barat.
Koresponden di lapangan melaporkan terdengar serentetan ledakan di langit Israel tengah yang diduga berasal dari operasi sistem pertahanan udara (Iron Dome) yang berupaya mencegat proyektil Iran. Warga diimbau untuk segera mencari perlindungan di bunker-bunker keamanan.
Catatan Konflik: Ketegangan ini merupakan kelanjutan dari rangkaian serangan sejak 28 Februari 2026, ketika Amerika Serikat dan Israel menyerang sejumlah target strategis di Teheran yang menyebabkan kerusakan infrastruktur dan korban sipil.
Hingga laporan ini diturunkan, otoritas terkait masih melakukan penilaian terhadap tingkat kerusakan di kilang minyak Haifa. Namun, serangan ini diprediksi akan mengganggu pasokan bahan bakar domestik Israel jika kerusakan yang ditimbulkan bersifat masif.
Kondisi keamanan sipil di Israel terus memburuk. Pada Senin (9/3), dilaporkan satu orang tewas dan beberapa lainnya terluka akibat pecahan roket yang jatuh di pemukiman warga. Iran menegaskan bahwa seluruh operasi militer yang dilakukan saat ini adalah bentuk pertahanan diri atas agresi yang dimulai oleh pihak AS dan Israel di wilayah mereka.
