Mojtaba Khamenei dapat Pesan Khusus dari Megawati Soekarnoputri

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
PRESIDEN ke-5 Republik Indonesia yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengucapkan selamat atas penunjukan Mojtaba Khamenei sebagai Pemimpin Tertinggi Iran yang baru, menggantikan mendiang ayahnya, Ayatollah Ali Khamenei.
Surat Megawati kepada Mojtaba Khamenei itu diserahkan kepada Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi.
"Ini adalah surat kedua, saya merasa gembira bahwa karena Iran sekarang sudah punya pemimpin kembali," kata Megawati dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (10/3).
Hal ini disampaikan Megawati saat menerima kunjungan Boroujerdi di kediamannya, Menteng, Jakarta. Saat pertemuan, Megawati didampingi Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, bersama Ketua DPP PDIP, yaitu Ahmad Basarah, Yasonna Laoly, Eriko Sotarduga, serta Kepala Badan Riset dan Analisis Kebijakan PDIP Andi Widjajanto.
Sebelumnya, pada 3 Maret 2026, Megawati mengirimkan surat ke Pemerintah Republik Islam Iran untuk menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei setelah serangan Amerika Serikat dan Israel ke negara tersebut.
Selain menyampaikan surat, Megawati juga menyerahkan foto saat dirinya melakukan kunjungan resmi ke Teheran dan bertemu dengan Ayatollah Ali Khamenei pada 2004.
"Ini bukti saya punya hubungan persahabatan dengan almarhum Ayatollah Ali Khamenei," ujar Megawati.
Mereka berbincang hangat selama lebih dari satu jam. Usai pertemuan, sambil tersenyum, Megawati menyerahkan kado berupa kemeja tenun ikat khas Bali kepada Dubes Boroujerdi. (Ant/P-3)
Keputusan ini pun memunculkan pertanyaan besar: apakah ini murni keputusan internal Iran, atau ada dinamika geopolitik yang lebih besar di baliknya?
Mojtaba Khamenei resmi menggantikan ayahnya, Ali Khamenei, sebagai Pemimpin Tertinggi Iran dan menjadi pemimpin ketiga sejak Iranian Revolution. Suksesi ayah ke anak ini memicu kritik karena dianggap menyerupai sistem dinasti yang bertentangan dengan semangat revolusi yang menolak monarki.
PRESIDEN Donald Trump menyatakan operasi militer Amerika Serikat terhadap Iran kemungkinan akan segera berakhir.
Lima pemain sepak bola putri Iran dilaporkan bersembunyi di rumah aman di Australia. Mereka khawatir akan keselamatan jiwanya setelah aksi protes di Piala Asia.
Presiden Donald Trump menyatakan perang melawan Iran berjalan melampaui jadwal. Trump mengklaim militer Iran lumpuh dan perang segera berakhir.
Tasyakuran atas penganugerahan gelar doktor kehormatan kepada Megawati serta pelaksanaan ibadah umrah bersama kedua anaknya, Puan Maharani dan Prananda Prabowo.
PADA Februari 2004, sejarah mencatat langkah diplomasi penting Presiden ke-5 Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri, saat menginjakkan kaki di Teheran, Iran.
WAFATNYA Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatullah Khamenei, pada akhir Februari 2026 telah mengguncang peta geopolitik global.
Once Mekel, menyinggung soal peran presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri dalam perayaan Tahun Baru Imlek 2577 Komgzili.
Megawati Soekarnoputri menerima gelar doktor kehormatan (Honoris Causa) dari Princess Nourah Bint Abdulrahman University (PNU) di Riyadh, Arab Saudi, Senin (9/2) waktu setempat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved