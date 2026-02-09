Megawati Raih Gelar Doktor Honoris Causa di Riyadh Arab Saudi

Megawati Soekarnoputri menerima gelar doktor kehormatan (Honoris Causa) dari Princess Nourah Bint Abdulrahman University (PNU) di Riyadh, Arab Saudi,(Antara)

MEGAWATI Soekarnoputri menerima gelar doktor kehormatan (Honoris Causa) dari Princess Nourah Bint Abdulrahman University (PNU) di Riyadh, Arab Saudi, Senin (9/2) waktu setempat.

Megawati tercatat sebagai tokoh pertama di luar warga negara Arab Saudi yang menerima gelar kehormatan dari universitas perempuan terbesar di dunia tersebut.

Melansir dari situs Antara, gelar ini menjadi gelar kesebelas untuk doktor kehormatan dan tiga profesor kehormatan yang diterima Megawati.

Baca juga : Megawati Hadir dalam Rakernas PDI Perjuangan di Ancol

Acara diawali dengan sambutan Pelaksana Tugas (Plt) Rektor PNU, Fawziyah bint Suliman Al Amro. Lalu, Fawziyah juga mengalungkan selendang doktor kehormatan kepada Megawati, kemudian disambut tepuk tangan para peserta. Setelah prosesi penganugerahan, Megawati berfoto bersama Fawziyah.

Sejumlah keluarga turut hadir dan mendampingi, di antaranya ialah Ketua DPP PDI-P Prananda Prabowo beserta istri, dan Ketua DPR RI Puan Maharani.

Dalam pidatonya, Megawati menyampaikan rasa hormat dan terima kasih atas penganugerahan gelar doktor kehormatan tersebut.

Baca juga : Megawati Persilakan Kader yang tidak Setia untuk keluar dari Partai

Megawati memaknai gelar kehormatan ini bukan sebagai pencapaian pribadi, namun pengakuan terhadap nilai-nilai perjuangan perempuan. "Melihat banyak wanita pintar di sini saya merasa bangga sekali," kata Megawati sambil menitikkan air mata.

Sementara itu, Plt Rektor PNU Fawziyah bint Suliman Al Amro mengungkapkan bahwa penganugerahan gelar itu diberikan sebagai bentuk pengakuan atas peran strategis Megawati sebagai tokoh global dan pionir kepemimpinan perempuan.

“Universitas dengan bangga menganugerahkan gelar doktor kehormatan kepada Yang Mulia sebagai pengakuan atas kepemimpinan perintisnya sebagai wanita pertama yang memimpin bangsanya, dan kontribusinya yang abadi terhadap pelayanan publik dan pembangunan berkelanjutan,” kata Fawziyah.

Sebelum menerima gelar dari Princess Nourah Bint Abdulrahman University, Megawati sudah memperoleh 10 gelar doktor honoris causa dari berbagai universitas. Diantaranya ialah dari Waseda University Jepang, Moscow State Institute of International Relations Rusia, Universitas Padjadjaran, dan Universiti Tunku Abdul Rahman Malaysia.

Selain gelar doktor honoris causa, Megawati juga sudah menerima tiga gelar profesor kehormatan, mulai dari Universitas Pertahanan RI, Seoul Institute of the Arts, dan Silk Road International University of Tourism and Cultural Heritage di Uzbekistan. (Z-10)