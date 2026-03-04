Analisis Diplomatik: Makna Surat Duka Megawati Soekarnoputri atas Wafatnya Ayatullah Khamenei

Headline
WAFATNYA Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatullah Khamenei, pada akhir Februari 2026 telah mengguncang peta geopolitik global. Di tengah suasana duka tersebut, Presiden ke-5 Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri, mengirimkan surat duka cita resmi yang menegaskan posisi Indonesia dalam kancah internasional.
Surat yang diantarkan oleh Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, pada Selasa (3/3) di Kedutaan Besar Iran, Jakarta, mengandung beberapa poin krusial:
"Bangsa Indonesia berdiri bersama rakyat Iran dalam menolak segala bentuk agresi militer sepihak yang membahayakan perdamaian kawasan maupun dunia." - Megawati Soekarnoputri
Ali Khamenei dikenal sangat mengagumi pemikiran proklamator Indonesia, Soekarno. Ia sering mempelajari konsep Pancasila dan Dasa Sila Bandung sebagai inspirasi dalam mempertahankan kedaulatan Iran dari pengaruh Barat.
Melalui langkah Megawati, Indonesia kembali menegaskan doktrin Politik Bebas Aktif. Indonesia tidak memihak blok mana pun, namun aktif dalam menyuarakan perdamaian dan menentang segala bentuk penjajahan di atas dunia.
Sebagai salah satu kekuatan ekonomi dan energi di Timur Tengah, stabilitas di Iran sangat berpengaruh pada harga komoditas global, termasuk di Indonesia. Langkah diplomasi yang diambil Megawati berfungsi sebagai penyeimbang dan upaya menjaga hubungan bilateral yang telah terjalin sejak 1950.
|Tahun
|Peristiwa Penting
|1950
|Pembukaan hubungan diplomatik RI-Iran.
|2004
|Kunjungan resmi Presiden Megawati ke Teheran.
|2026
|Ali Khamenei wafat; Indonesia nyatakan duka mendalam.
Surat duka dari Megawati Soekarnoputri adalah simbol bahwa Indonesia tetap konsisten pada garis perjuangan anti-imperialisme. Di tengah ketidakpastian global, menjaga solidaritas dengan negara-negara yang memperjuangkan kedaulatan adalah kunci dari diplomasi yang bermartabat. (E-4)
Presiden Amerika Serikat Donald Trump ungkap Australia telah sepakat memberikan suaka kepada sejumlah anggota tim nasional sepak bola putri Iran.
Iran ajak Turki investigasi bersama dugaan serangan rudal guna tangkal propaganda. Erdogan sampaikan belasungkawa atas wafatnya Ali Khamenei dan tragedi sekolah Minab.
Konflik Timur Tengah eskalasi! AS dan Israel luncurkan serangan udara ke Iran saat Mojtaba Khamenei resmi ditunjuk sebagai Pemimpin Tertinggi gantikan ayahnya.
Alarm dan sirene berbunyi hampir tanpa henti di Haifa dan komunitas di bagian utara Israel.
Pemerintah Prancis mengerahkan kapal-kapal angkatan laut, termasuk kelompok serang kapal induknya ke Mediterania,
Secara keseluruhan, Prancis akan mengerahkan delapan kapal perang, kelompok kapal induk, dan dua kapal induk helikopter ke wilayah tersebut.
