Imbas Perang Timur Tengah: PV Sindhu Mundur dari All England 2026, BWF Hapus Denda

PV Shindu mundur dari All England Open karena tertahan di Dubai usai eskalasi geopolitik di Timur Tengah.

KABAR mengejutkan datang dari turnamen bulu tangkis paling tua di dunia, All England 2026. Tunggal putri andalan India, PV Sindhu, dipastikan mundur dari turnamen level Super 1000 itu. Ia turut terdampak dalam krisis keamanan di Timur Tengah.

Eskalasi konflik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat yang memuncak pada akhir Februari hingga awal Maret 2026 menyebabkan penutupan ruang udara secara massal di wilayah Teluk. Hal ini membuat ribuan penumpang, termasuk atlet elite dunia, terlantar di bandara-bandara transit utama seperti Dubai dan Doha.

Kronologi Kejadian di Bandara Dubai

PV Sindhu bersama pelatihnya asal Indonesia, Irwansyah Adi Pratama, mendarat di Dubai pada Sabtu (28/2) untuk melakukan transit menuju Birmingham. Namun, sesaat setelah mendarat, otoritas penerbangan setempat menghentikan seluruh operasional menyusul adanya laporan aktivitas rudal dan serangan drone di kawasan tersebut.

Situasi sempat mencekam ketika sebuah ledakan dilaporkan terdengar di area luar terminal bandara. "Pelatih saya sempat berlari menjauh karena melihat asap dan puing-puing. Itu adalah momen yang sangat menakutkan bagi kami semua," ungkap Sindhu dalam sesi wawancara daring dengan media India.

Dalam situs resmi federasi badminton dunia, World Badminton Federation (BWF), Shindu seharusnya menghadapi tunggal putri asal Tailan Supanida Katethong di babak pertama.

BWF Hapus Denda Force Majeure

Berdasarkan aturan BWF, pemain yang menduduki peringkat 15 besar dunia wajib mengikuti turnamen level Super 1000 atau akan dikenakan denda administratif. Namun, juru bicara BWF menyatakan bahwa kasus Sindhu adalah murni keadaan kahar (force majeure).

Status Pemain Keterangan Nama Pemain PV Sindhu (India) Status Turnamen Mundur (Withdrawn) Alasan Travel Disruption (Konflik Timur Tengah) Denda BWF Dihapuskan (Waived) Pengganti Hsu Wen-chi (Taiwan)

Sementara itu, beberapa wakil India lainnya seperti Lakshya Sen dan ganda putra Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty berhasil tiba di Birmingham lebih awal sebelum penutupan ruang udara terjadi. Mereka akan memimpin perjuangan India di All England 2026 tanpa kehadiran sang ratu bulu tangkis.

PV Sindhu kini telah kembali ke kediamannya di Hyderabad untuk memulihkan kondisi fisik dan mental. Ia menargetkan untuk kembali bertanding di turnamen Swiss Open 2026 pada pekan depan, dengan catatan situasi keamanan udara di Timur Tengah telah kembali normal. (E-4)