Prabowo: Indonesia harus Siap Hadapi Dampak Konflik Timur Tengah

Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia harus siap menghadapi berbagai kemungkinan yang muncul akibat meningkatnya eskalasi konflik Timur Tengah yang melibatkan Iran dan Amerika Serikat. Pernyataan tersebut disampaikan dalam diskusi dan silaturahmi kebangsaan yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/3) malam. Pertemuan tersebut turut dihadiri sejumlah presiden dan wakil presiden terdahulu, mantan menteri luar negeri, serta para ketua umum partai politik.

Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan Presiden Prabowo menekankan pentingnya kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi dinamika geopolitik global.

“Tadi juga disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa apa pun yang akan terjadi, kita harus siap untuk menghadapi segala kemungkinan,” kata Sugiono usai pertemuan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Dalam upaya meredakan ketegangan, Sugiono juga mengungkapkan dirinya telah berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi. Dalam komunikasi tersebut, Indonesia menyampaikan keprihatinan atas gagalnya proses perundingan yang memicu eskalasi konflik di kawasan.

Pemerintah Indonesia kembali menegaskan pentingnya penghormatan terhadap integritas dan kedaulatan wilayah setiap negara serta mendorong semua pihak untuk kembali ke meja perundingan. Selain itu, Sugiono juga menyampaikan keinginan Presiden Prabowo agar Indonesia dapat berperan sebagai mediator untuk membantu meredakan konflik.

“Kami menyampaikan lagi keinginan dari Bapak Presiden untuk menjadi mediator dalam upaya mendinginkan dan menurunkan eskalasi di wilayah tersebut,” ujar Sugiono.Pemerintah Siapkan Langkah Evakuasi WNI

Di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah, Sugiono juga menyatakan pemerintah telah mengambil langkah antisipatif untuk melindungi warga negara Indonesia di wilayah terdampak.

Ia mengaku telah menginstruksikan Duta Besar RI di Teheran untuk segera menyiapkan proses evakuasi apabila terdapat WNI yang menginginkan untuk dipulangkan ke Indonesia.

Namun, Sugiono menegaskan bahwa tidak semua WNI di kawasan tersebut mengajukan permintaan evakuasi. Oleh karena itu, proses pemulangan akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan permintaan warga.