Tak Ada Musuh Iran yang Aman usai Wafatnya Ali Khamenei

Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), unit elit militer Iran, menegaskan bahwa pihaknya akan meningkatkan perlawanan setelah tewasnya Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei.

Dalam pernyataan yang dikutip kantor berita ISNA pada Senin, IRGC menekankan bahwa musuh-musuh Iran tidak akan pernah lagi merasa aman.

"Musuh harus tahu bahwa hari-hari bahagia mereka telah berakhir dan mereka tidak akan lagi aman di mana pun di dunia ini, bahkan di rumah mereka sendiri," demikian pernyataan IRGC.

IRGC juga menyatakan akan terus melawan Israel dengan seluruh kemampuan yang dimiliki hingga mencapai kemenangan.

Sebelumnya, pada Sabtu (28/2), Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran, termasuk di ibu kota Teheran. Serangan tersebut dilaporkan menyebabkan kerusakan serta korban sipil.

Pihak berwenang Iran pada Minggu mengonfirmasi bahwa Ayatollah Ali Khamenei tewas dalam serangan tersebut bersama beberapa pejabat senior pemerintah dan militer Iran. (Ant/E-3)