Prabowo masih Kukuh Mau Jadi Mediator Iran-Amerika Serikat

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan Presiden Prabowo Subianto siap mengambil peran sebagai mediator apabila Iran dan Amerika Serikat berkeinginan membuka ruang mediasi. Pernyataan tersebut disampaikan Sugiono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/3), merespons perkembangan sikap Iran yang disebut-sebut tidak melanjutkan negosiasi dengan Amerika Serikat.
"Jika kedua belah pihak berkeinginan (mediasi), ya kita, Pak Presiden bersedia untuk menjadi mediator. Tetapi kalau misalnya ada pandangan seperti itu (kemungkinan tidak ada negosiasi lanjutan), ya kita kembalikan kepada mereka," ujar Sugiono.
Sugiono menegaskan bahwa kesiapan Indonesia untuk menjadi penengah sepenuhnya bergantung pada kehendak kedua negara yang terlibat. Menurutnya, Presiden Prabowo telah menyampaikan komitmen Indonesia untuk berperan sebagai jembatan apabila diminta.
"Yang pasti, Indonesia ingin ada dalam posisi bahwa bagaimana kita bisa menjadi jembatan dari perbedaan, menawarkan kesiapan kita, menawarkan diri kita," katanya.
Namun demikian, keputusan untuk melanjutkan atau membuka kembali jalur negosiasi tetap berada di tangan Iran dan Amerika Serikat.
Sebelumnya, Duta Besar Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi menyampaikan apresiasi atas niat baik Pemerintah Indonesia untuk memediasi kedua negara. Meski demikian, ia menegaskan hingga kini belum ada langkah konkret terkait upaya mediasi tersebut.
“Sampai saat ini belum ada langkah berkaitan dengan hal itu dan kami masih belum mengetahui apakah langkah seperti ini dapat berdampak atau berpengaruh atau tidak,” ujar Boroujerdi dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (2/3).
Ia menambahkan bahwa komunikasi dan interaksi antarnegara tetap memungkinkan dilakukan, namun belum dapat memastikan apakah mediasi akan menghasilkan kesepakatan.
“Apabila Iran dan Indonesia ingin melakukan interaksi dan komunikasi lebih lanjut untuk mengetahui 'update' dan situasi terkini di Iran, maka hal tersebut mungkin dapat dilakukan. Tetapi apakah mediasi dapat mencapai hasil atau tidak, saya tidak bisa berkomentar,” katanya.
Sebelumnya, pada 28 Februari, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyatakan kesiapan Indonesia untuk memfasilitasi dialog demi meredakan ketegangan dan menciptakan kembali situasi yang kondusif. Dalam pernyataan resmi tersebut disebutkan bahwa apabila kedua belah pihak menyetujui, Presiden Indonesia bersedia bertolak ke Teheran untuk menjalankan misi mediasi.
Langkah ini menegaskan posisi Indonesia yang konsisten mendorong penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi dan dialog damai di tengah meningkatnya eskalasi geopolitik global.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump ungkap Australia telah sepakat memberikan suaka kepada sejumlah anggota tim nasional sepak bola putri Iran.
Iran ajak Turki investigasi bersama dugaan serangan rudal guna tangkal propaganda. Erdogan sampaikan belasungkawa atas wafatnya Ali Khamenei dan tragedi sekolah Minab.
Konflik Timur Tengah eskalasi! AS dan Israel luncurkan serangan udara ke Iran saat Mojtaba Khamenei resmi ditunjuk sebagai Pemimpin Tertinggi gantikan ayahnya.
Alarm dan sirene berbunyi hampir tanpa henti di Haifa dan komunitas di bagian utara Israel.
Pemerintah Prancis mengerahkan kapal-kapal angkatan laut, termasuk kelompok serang kapal induknya ke Mediterania,
Secara keseluruhan, Prancis akan mengerahkan delapan kapal perang, kelompok kapal induk, dan dua kapal induk helikopter ke wilayah tersebut.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump ungkap Australia telah sepakat memberikan suaka kepada sejumlah anggota tim nasional sepak bola putri Iran.
Perang dengan Iran memicu lonjakan harga minyak global. Pemerintahan Trump kini kelabakan mencari cara meredam harga BBM yang mengancam ekonomi domestik AS.
Indonesia serukan semua pihak menahan diri di tengah konflik Teluk. Kemenlu RI desak AS, Israel, dan Iran hentikan serangan demi kedaulatan negara. Cek info evakuasi WNI.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia tetap menjalankan kebijakan luar negeri bebas aktif, tidak memihak, dan menghormati semua negara, di tengah ketegangan global.
Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth menegaskan bahwa Presiden Donald Trump yang akan menentukan syarat menyerah bagi Iran di tengah penyelidikan serangan sekolah Minab.
PM Inggris Keir Starmer dan Presiden AS Donald Trump akhirnya berbicara via telepon di tengah ketegangan diplomatik terkait serangan ke Iran.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved