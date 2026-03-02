Trump Tegaskan bakal terus Serang Iran dengan Kekuatan Penuh

ilustrasi(Anadolu)

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa operasi militer negaranya akan terus berlangsung dengan kekuatan penuh.

"Operasi militer berlanjut dengan kekuatan penuh dan akan terus dilakukan hingga semua tujuan kami tercapai. Kami memiliki tujuan-tujuan yang sangat kuat," ujar Trump dalam pesan video berdurasi enam menit yang diunggah di Truth Social, seperti dilaporkan Xinhua.

Langkah tersebut akan tetap diambil meski ia memahami adanya kemungkinan korban dari pihak Amerika Serikat. Menurutnya, itu tidak menjadi masalah dan konsekuensi yang tidak terhindarkan.

"Sayangnya, kemungkinan besar akan ada lebih banyak (korban) sebelum operasi ini berakhir," katanya.

Trump kembali menyerukan kepada anggota Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) agar "meletakkan senjata" dengan iming-iming "kekebalan penuh".

Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Iran Seyed Abbas Araghchi menegaskan bahwa tidak ada pihak yang berhak melarang Iran untuk merespons serangan udara besar-besaran yang dilakukan oleh AS dan Israel.

Dalam wawancara dengan ABC News, Araghchi menyatakan bahwa Iran memiliki hak penuh untuk membela diri dan bahwa militernya "cukup mampu untuk membela negara kami".

Konflik Timur Tengah memanas meningkat setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan udara skala besar terhadap Iran pada Sabtu (28/2). Teheran kemudian merespons dengan serangan rudal dan drone yang menargetkan wilayah Israel serta pangkalan militer AS di kawasan Teluk.

Sebelumnya, Trump juga mengungkapkan bahwa sebanyak 48 pejabat tinggi Iran tewas dalam serangan tersebut. Sementara itu, pihak Iran mengonfirmasi bahwa Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei turut menjadi korban dalam serangan udara yang terjadi sehari sebelumnya. (Ant/E-3)