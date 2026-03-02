Trump Sebut Operasi Militer AS terhadap Iran Bisa Berlangsung hingga 4 Pekan

Headline
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan operasi militer terhadap Iran mungkin memakan waktu hingga empat minggu.
“Prosesnya selalu memakan waktu empat minggu. Kami memperkirakan akan memakan waktu sekitar empat minggu,” katanya kepada surat kabar Inggris Daily Mail, dalam wawancara terbaru dari beberapa wawancara dengan media.
“Sekuat apa pun negara ini, ini adalah negara yang besar, akan membutuhkan waktu empat minggu – atau kurang,” kata Trump.
Trump mengatakan kepada surat kabar tersebut bahwa ia tetap terbuka untuk melakukan pembicaraan lebih lanjut dengan Iran, tetapi tidak mengatakan apakah hal itu akan terjadi "segera".
“Aku tidak tahu. Mereka ingin bicara, tapi aku bilang 'seharusnya kalian bicara minggu lalu, bukan minggu ini'.”
Trump juga telah memperingatkan bahwa operasi tempur terhadap Iran akan berlanjut hingga “semua tujuan tercapai”.
Dia juga mengkonfirmasi dalam sebuah video yang diunggah di Truth Social bahwa tiga tentara AS tewas dan mengatakan kemungkinan akan ada lebih banyak korban jiwa dari pihak Amerika. (Aljazeera/P-3)
