AS Konfirmasi 3 Anggota Militer Tewas dalam Operasi terhadap Iran, 5 Lainnya Luka-luka

PIHAK Amerika Serikat sejauh ini mengonfirmasi bahwa tiga anggota angkatan bersenjatanya tewas dalam operasi terhadap Iran. Lima lainnya mengalami luka akibat pecahan peluru dan gegar otak; mereka sedang menjalani perawatan dan diperkirakan akan kembali bertugas.
Ini bukan kabar yang diharapkan AS. Pejabat terkait sebelumnya menekankan bahwa tidak ada korban jiwa yang dilaporkan pada hari pertama operasi. Situasi ini kini mengubah gambaran secara signifikan. Presiden Donald Trump berkampanye sebagai “presiden anti-perang.” Wakil Presiden JD Vance juga menyatakan pandangan serupa, sementara Direktur Intelijen Nasional Tulsi Gabbard sebelumnya menentang perang dengan Iran sebelum kemudian mengubah sikapnya.
Tidak ada rincian lebih lanjut mengenai lokasi tewasnya ketiga anggota militer tersebut. Hal ini memiliki alasan: menyebut lokasi spesifik bisa memberi intelijen kepada Iran yang mungkin digunakan terhadap personel AS di lokasi-lokasi tersebut.
Selama sekitar satu jam, beredar rumor di media sosial yang menyatakan bahwa USS Abraham Lincoln – salah satu kapal induk AS di Teluk – telah diserang. Komando Pusat AS bergerak cepat untuk membantah laporan tersebut. Mereka menyatakan bahwa misil memang diluncurkan, tetapi meleset jauh dari kapal induk, yang tetap meluncurkan pesawat menuju target di Iran. (Aljazeera/P-3)
Presiden Amerika Serikat Donald Trump ungkap Australia telah sepakat memberikan suaka kepada sejumlah anggota tim nasional sepak bola putri Iran.
Iran ajak Turki investigasi bersama dugaan serangan rudal guna tangkal propaganda. Erdogan sampaikan belasungkawa atas wafatnya Ali Khamenei dan tragedi sekolah Minab.
Konflik Timur Tengah eskalasi! AS dan Israel luncurkan serangan udara ke Iran saat Mojtaba Khamenei resmi ditunjuk sebagai Pemimpin Tertinggi gantikan ayahnya.
Alarm dan sirene berbunyi hampir tanpa henti di Haifa dan komunitas di bagian utara Israel.
Pemerintah Prancis mengerahkan kapal-kapal angkatan laut, termasuk kelompok serang kapal induknya ke Mediterania,
Secara keseluruhan, Prancis akan mengerahkan delapan kapal perang, kelompok kapal induk, dan dua kapal induk helikopter ke wilayah tersebut.
Militer AS kembali melancarkan serangan udara terhadap kapal yang diduga terlibat jaringan narkoba di Pasifik Timur.
Pernyataan Pezeshkian muncul ketika negara negara Arab tetangga Iran tengah mempertimbangkan respons mereka terhadap serangan rudal Iran.
Setidaknya 10 negara dalam operasi yang berkisar dari serangan pesawat tak berawak hingga invasi, seringkali beberapa kali dalam satu tahun.
Kepala Staf Gabungan Angkatan Udara AS Jenderal Dan Caine menyatakan operasi gabungan AS-Israel di Iran bertujuan melindungi diri dan mitra regional, mencegah proyeksi kekuatan Iran.
Jenderal Dan Caine menyatakan operasi gabungan AS-Israel di Iran bukan misi semalam dan memperkirakan kerugian tambahan bagi pasukan AS.
Tentara Israel mengumumkan pembunuhan Hussein Makled, kepala intelijen Hizbullah, di Beirut. Militer AS melaporkan anggota keempat tewas akibat luka-luka dalam operasi melawan Iran
