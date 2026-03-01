AS Konfirmasi 3 Anggota Militer Tewas dalam Operasi terhadap Iran, 5 Lainnya Luka-luka

ilustrasi.(Freepik.)

PIHAK Amerika Serikat sejauh ini mengonfirmasi bahwa tiga anggota angkatan bersenjatanya tewas dalam operasi terhadap Iran. Lima lainnya mengalami luka akibat pecahan peluru dan gegar otak; mereka sedang menjalani perawatan dan diperkirakan akan kembali bertugas.

Ini bukan kabar yang diharapkan AS. Pejabat terkait sebelumnya menekankan bahwa tidak ada korban jiwa yang dilaporkan pada hari pertama operasi. Situasi ini kini mengubah gambaran secara signifikan. Presiden Donald Trump berkampanye sebagai “presiden anti-perang.” Wakil Presiden JD Vance juga menyatakan pandangan serupa, sementara Direktur Intelijen Nasional Tulsi Gabbard sebelumnya menentang perang dengan Iran sebelum kemudian mengubah sikapnya.

Tidak ada rincian lebih lanjut mengenai lokasi tewasnya ketiga anggota militer tersebut. Hal ini memiliki alasan: menyebut lokasi spesifik bisa memberi intelijen kepada Iran yang mungkin digunakan terhadap personel AS di lokasi-lokasi tersebut.

Selama sekitar satu jam, beredar rumor di media sosial yang menyatakan bahwa USS Abraham Lincoln – salah satu kapal induk AS di Teluk – telah diserang. Komando Pusat AS bergerak cepat untuk membantah laporan tersebut. Mereka menyatakan bahwa misil memang diluncurkan, tetapi meleset jauh dari kapal induk, yang tetap meluncurkan pesawat menuju target di Iran. (Aljazeera/P-3)