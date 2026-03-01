Serangan Drone Iran Picu Kebakaran di Pangkalan Militer Abu Dhabi yang Tampung Pasukan Prancis

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
UEA menyatakan serangan rudal Iran menyebabkan kebakaran di pangkalan yang menampung pasukan Prancis
Serangan drone Iran terhadap pangkalan angkatan laut di Abu Dhabi yang menampung pasukan Prancis menyebabkan kebakaran, namun tidak menimbulkan korban jiwa.
“Tim khusus hari ini merespons insiden yang terjadi akibat serangan dua drone Iran terhadap sebuah gudang di Pangkalan Angkatan Laut Al Salam di Abu Dhabi,” kata Kementerian Pertahanan.
“Serangan tersebut menyebabkan kebakaran pada dua kontainer berisi material umum, tetapi tidak ada korban jiwa.”
Pangkalan tersebut, yang juga dikenal sebagai Camp de la Paix (Kamp Perdamaian), merupakan milik UEA namun menampung pasukan Prancis atas undangan pemerintah UEA. Militer Prancis menolak berkomentar mengenai laporan serangan tersebut. (Aljazeera/P-3)
Mantan Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad dilaporkan tewas dalam serangan ke Teheran. Media Iran belum memberikan konfirmasi resmi atas kabar tersebut.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump ungkap Australia telah sepakat memberikan suaka kepada sejumlah anggota tim nasional sepak bola putri Iran.
Iran ajak Turki investigasi bersama dugaan serangan rudal guna tangkal propaganda. Erdogan sampaikan belasungkawa atas wafatnya Ali Khamenei dan tragedi sekolah Minab.
Konflik Timur Tengah eskalasi! AS dan Israel luncurkan serangan udara ke Iran saat Mojtaba Khamenei resmi ditunjuk sebagai Pemimpin Tertinggi gantikan ayahnya.
Alarm dan sirene berbunyi hampir tanpa henti di Haifa dan komunitas di bagian utara Israel.
Pemerintah Prancis mengerahkan kapal-kapal angkatan laut, termasuk kelompok serang kapal induknya ke Mediterania,
Secara keseluruhan, Prancis akan mengerahkan delapan kapal perang, kelompok kapal induk, dan dua kapal induk helikopter ke wilayah tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved