Serangan Drone Iran Picu Kebakaran di Pangkalan Militer Abu Dhabi yang Tampung Pasukan Prancis

UEA menyatakan serangan rudal Iran menyebabkan kebakaran di pangkalan yang menampung pasukan Prancis

Serangan drone Iran terhadap pangkalan angkatan laut di Abu Dhabi yang menampung pasukan Prancis menyebabkan kebakaran, namun tidak menimbulkan korban jiwa.

“Tim khusus hari ini merespons insiden yang terjadi akibat serangan dua drone Iran terhadap sebuah gudang di Pangkalan Angkatan Laut Al Salam di Abu Dhabi,” kata Kementerian Pertahanan.

“Serangan tersebut menyebabkan kebakaran pada dua kontainer berisi material umum, tetapi tidak ada korban jiwa.”

Pangkalan tersebut, yang juga dikenal sebagai Camp de la Paix (Kamp Perdamaian), merupakan milik UEA namun menampung pasukan Prancis atas undangan pemerintah UEA. Militer Prancis menolak berkomentar mengenai laporan serangan tersebut. (Aljazeera/P-3)