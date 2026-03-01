Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Serangan Drone Iran Picu Kebakaran di Pangkalan Militer Abu Dhabi yang Tampung Pasukan Prancis

Cahya Mulyana
01/3/2026 22:41
Serangan Drone Iran Picu Kebakaran di Pangkalan Militer Abu Dhabi yang Tampung Pasukan Prancis
Drone Shahed((Dok. iiss.org))

UEA menyatakan serangan rudal Iran menyebabkan kebakaran di pangkalan yang menampung pasukan Prancis

Serangan drone Iran terhadap pangkalan angkatan laut di Abu Dhabi yang menampung pasukan Prancis menyebabkan kebakaran, namun tidak menimbulkan korban jiwa.

“Tim khusus hari ini merespons insiden yang terjadi akibat serangan dua drone Iran terhadap sebuah gudang di Pangkalan Angkatan Laut Al Salam di Abu Dhabi,” kata Kementerian Pertahanan.

“Serangan tersebut menyebabkan kebakaran pada dua kontainer berisi material umum, tetapi tidak ada korban jiwa.”

Pangkalan tersebut, yang juga dikenal sebagai Camp de la Paix (Kamp Perdamaian), merupakan milik UEA namun menampung pasukan Prancis atas undangan pemerintah UEA. Militer Prancis menolak berkomentar mengenai laporan serangan tersebut. (Aljazeera/P-3)

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Cahya Mulyana
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved