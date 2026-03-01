Kanselir Jerman Merz Waspadai Risiko Serangan AS-Israel ke Iran bagi Timur Tengah

Headline
KANSELIR Jerman, Friedrich Merz, menyatakan bahwa ia sependapat dengan Amerika Serikat dalam keinginan untuk “melihat berakhirnya program persenjataan nuklir dan balistik Iran,” tetapi serangan tersebut membawa risiko bagi Timur Tengah.
“Kami sependapat dengan kepentingan AS untuk menghentikan teror rezim ini dan menghentikan persenjataan nuklir serta balistik yang berbahaya,” ujar Merz kepada para wartawan.
“Ini bukan tanpa risiko. Kita tidak tahu sejauh mana kawasan akan terseret ke eskalasi akibat serangan balasan keras dari Iran,” tambahnya.
Iran berulang kali menegaskan bahwa mereka tidak mengejar senjata nuklir dan program nuklirnya hanya untuk tujuan sipil damai. (Aljazeera/P-3)
Komandan Islamic Revolutionary Guard Corps mengancam meluncurkan rudal ke Siprus di tengah eskalasi konflik Iran-AS-Israel. Jerman bersiap mengevakuasi warganya dari kawasan Timur Tengah.
Jerman resmi kirim tim militer ke Greenland menyusul ketegangan wilayah. Kanada turut pasang badan dukung integritas teritorial Denmark.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump ungkap Australia telah sepakat memberikan suaka kepada sejumlah anggota tim nasional sepak bola putri Iran.
Perang dengan Iran memicu lonjakan harga minyak global. Pemerintahan Trump kini kelabakan mencari cara meredam harga BBM yang mengancam ekonomi domestik AS.
Indonesia serukan semua pihak menahan diri di tengah konflik Teluk. Kemenlu RI desak AS, Israel, dan Iran hentikan serangan demi kedaulatan negara. Cek info evakuasi WNI.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia tetap menjalankan kebijakan luar negeri bebas aktif, tidak memihak, dan menghormati semua negara, di tengah ketegangan global.
Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth menegaskan bahwa Presiden Donald Trump yang akan menentukan syarat menyerah bagi Iran di tengah penyelidikan serangan sekolah Minab.
PM Inggris Keir Starmer dan Presiden AS Donald Trump akhirnya berbicara via telepon di tengah ketegangan diplomatik terkait serangan ke Iran.
