Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Kanselir Jerman Merz Waspadai Risiko Serangan AS-Israel ke Iran bagi Timur Tengah

Cahya Mulyana
01/3/2026 23:57
Kanselir Jerman Merz Waspadai Risiko Serangan AS-Israel ke Iran bagi Timur Tengah
Peta situs nuklir Iran.(Aljazeera)

KANSELIR Jerman, Friedrich Merz, menyatakan bahwa ia sependapat dengan Amerika Serikat dalam keinginan untuk “melihat berakhirnya program persenjataan nuklir dan balistik Iran,” tetapi serangan tersebut membawa risiko bagi Timur Tengah.

“Kami sependapat dengan kepentingan AS untuk menghentikan teror rezim ini dan menghentikan persenjataan nuklir serta balistik yang berbahaya,” ujar Merz kepada para wartawan.

“Ini bukan tanpa risiko. Kita tidak tahu sejauh mana kawasan akan terseret ke eskalasi akibat serangan balasan keras dari Iran,” tambahnya.

Iran berulang kali menegaskan bahwa mereka tidak mengejar senjata nuklir dan program nuklirnya hanya untuk tujuan sipil damai. (Aljazeera/P-3)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Cahya Mulyana
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved