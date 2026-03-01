Kanselir Jerman Merz Waspadai Risiko Serangan AS-Israel ke Iran bagi Timur Tengah

Peta situs nuklir Iran.(Aljazeera)

KANSELIR Jerman, Friedrich Merz, menyatakan bahwa ia sependapat dengan Amerika Serikat dalam keinginan untuk “melihat berakhirnya program persenjataan nuklir dan balistik Iran,” tetapi serangan tersebut membawa risiko bagi Timur Tengah.

“Kami sependapat dengan kepentingan AS untuk menghentikan teror rezim ini dan menghentikan persenjataan nuklir serta balistik yang berbahaya,” ujar Merz kepada para wartawan.

“Ini bukan tanpa risiko. Kita tidak tahu sejauh mana kawasan akan terseret ke eskalasi akibat serangan balasan keras dari Iran,” tambahnya.

Iran berulang kali menegaskan bahwa mereka tidak mengejar senjata nuklir dan program nuklirnya hanya untuk tujuan sipil damai. (Aljazeera/P-3)