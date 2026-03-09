Dampak Agresi AS-Israel ke Iran, Inggris, Prancis, dan Jerman Soroti Isu Masing-Masing

Selat Hormuz.(Google Maps.)

PEMERINTAH Prancis akan mengirimkan dua fregat sebagai bagian dari misi angkatan laut Uni Eropa Aspides di Laut Merah.

“Kami sedang dalam proses menyiapkan misi yang murni bersifat defensif dan pengawal, yang harus dipersiapkan bersama dengan negara-negara Eropa dan non-Eropa,” kata Presiden Prancis Emmanuel Macron setelah bertemu dengan Presiden Siprus Nikos Christodoulides dan Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitsotakis di Siprus.

Sementara Kanselir Jerman Friedrich Merz menyoroti terkait kenaikan harga energi sebagai akibat dari perang. “Kami prihatin dengan perkembangan harga energi. Kita tahu bahwa hal ini berpotensi berdampak pada perekonomian Jerman,” kata Merz dalam konferensi pers.

Pekan lalu, Merz menyatakan dukungannya terhadap perang AS-Israel di Iran selama kunjungannya ke Gedung Putih, tetapi mengatakan bahwa ia berharap perang itu segera berakhir karena serangan tersebut merugikan ekonomi global.

Laporan dari Inggris mengungkapkan bahwa Indeks FTSE 100 Inggris turun hampir 200 poin, atau hampir 2%. Keadaannya lebih buruk di Jerman. Indeks DAX turun 2,3%. Saat ini pasar memperkirakan potensi kenaikan suku bunga karena inflasi.

Publik Inggris akan mengharapkan keputusan mengenai hal itu dalam beberapa minggu dan bulan mendatang dari Bank of England. Hal itu akan membuat biaya pinjaman bagi bisnis dan pemilik rumah menjadi lebih mahal. Dan juga akan semakin mahal bagi pemerintah untuk meminjam uang.

Obligasi pemerintah Inggris telah mengalami kenaikan yang cukup dramatis sejak krisis ini dimulai. Hal itu membuat kegiatan sehari-hari pemerintah menjadi semakin sulit. (Aljazeera/P-3)