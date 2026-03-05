Macron Dukung Spanyol Hadapi Ancaman Putus Hubungan Dagang dari Trump

Pedro Sanchez.(Al Jazeera)

PRESIDEN Prancis Emmanuel Macron menyatakan solidaritas dan dukungan penuh kepada Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez di tengah ancaman pemutusan hubungan dagang secara total oleh Amerika Serikat. Langkah ini mempertegas keretakan hubungan transatlantik setelah Spanyol menolak menjadi batu loncatan militer AS dalam konflik di Timur Tengah.

Ancaman embargo dagang tersebut dilontarkan Presiden AS Donald Trump pada Selasa (3/3/2026). Trump berang karena Madrid tidak mengizinkan militer AS menggunakan pangkalan udara Rota dan Moron de la Frontera untuk melancarkan serangan ke Iran. Selain itu, Trump mengkritik keengganan Spanyol untuk meningkatkan belanja pertahanan NATO hingga 5% dari PDB.

Spanyol Tegaskan Kedaulatan Pangkalan Militer

Menteri Luar Negeri Spanyol, Jose Manuel Albarez, membantah klaim Gedung Putih yang menyebut Spanyol mulai bekerja sama dalam beberapa jam terakhir. Albarez menegaskan bahwa posisi Madrid tetap konsisten: pangkalan militer di wilayah Spanyol tidak akan digunakan untuk aksi militer sepihak yang berada di luar kerangka hukum internasional.

"Pangkalan di bawah kedaulatan Spanyol tidak akan digunakan untuk hal di luar perjanjian dengan Amerika Serikat atau yang tidak sesuai dengan Piagam PBB," tegas Albarez. Spanyol menilai serangan gabungan AS dan Israel ke Teheran pada 28 Februari lalu sebagai tindakan di luar jalur kolektif yang sah.

Dampak Global dan Kurs Rupiah Hari Ini

Ketegangan ini memicu volatilitas tinggi di pasar keuangan global. Berdasarkan pantauan data pasar pada Kamis (5/3/2026), nilai tukar rupiah terhadap dolar AS berada di kisaran 16.889 hingga 16.896. Ketidakpastian mengenai arah kebijakan perdagangan AS di bawah pemerintahan Trump membuat investor cenderung beralih ke aset aman (safe haven).

Indikator Ekonomi Posisi Terkini (5 Maret 2026) Kurs Rupiah/US$ 16.889-16.896 Sentimen Fear & Greed Extreme Fear (Skor 19) Status Perdagangan AS-Spanyol Terancam Embargo Total

Konteks Perang: Kematian Ali Khamenei

Konflik ini berakar dari serangan udara masif yang dilancarkan AS dan Israel pada Sabtu (28/2/2026) yang menargetkan pusat kepemimpinan di Teheran. Media pemerintah Iran mengonfirmasi kematian Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei dalam serangan tersebut. Sebagai balasan, Iran melancarkan serangan rudal ke pangkalan militer AS di Yordania, Kuwait, hingga Bahrain, yang semakin memperkeruh situasi keamanan di Teluk Persia.

Emmanuel Macron menyatakan bahwa serangan tersebut dilakukan di luar hukum internasional dan Prancis tidak dapat menyetujuinya. Dukungan Macron kepada Spanyol dipandang sebagai upaya memperkuat blok Uni Eropa dalam menghadapi kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang kian agresif dan transaksional.

